Üniversiteli Feray için adalet arayışı

Mersin’de polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, ölüm yıl dönümünde adına yaptırılan parkta anıldı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de 2017'de arkadaşı polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen Toros Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin, ölüm yıl dönümünde isminin verildiği parkta anıldı.

Mezitli Belediyesi'nce yaptırılan Feray Şahin parkında düzenlenen ve “Feray için adalet, katili değil kadını koru” dövizlerinin taşındığı anma etkinliğine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen, Cengiz Gökçel, Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer, Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Mezitli Belediye Başkan Vekili Ferdi Koç ile genç kızın babası Bekir Şahin annesi Aysel Şahin ve çok sayıda kadın katıldı.

“TÜRKİYE'DE ADALET YOK”

Anma etkinliğinde konuşan acılı anne Aysel Şahin şunları söyledi:

* Adalet Türkiye’de yok, hele kadınlar için hiç yok. Biz kızımızı kaybettik, canımızı kaybettik.

* Öldüğü günden beri adalet arıyoruz. Hem de hak, hukuk adalet yerini bulsun diye çırpınıyoruz. Adalet bakanına buradan seslenmek istiyorum. Lütfen yeter artık kadınların sesi duyulsun ağlayan anneleri sesi duyulsun.

* Bu katledilen kızlar kadınlar neden öldürülüyor? Kendilerinin kızı olsaydı, eşleri anneleri olsaydı acaba ne yaparlardı? Hak hukuk adalet o zaman mı işlerdi? Ban adalet bulamadım.

* Adalet bizim yanımızda olması gerekirken katil yanında oldu. Bir şekilde katiller ödüllendiriliyor. Türkiye’de adalet yok, sözün bittiği yerdeyiz adalet çocuklarımıza yanında olsun istiyoruz.

Etkinlikte konuşan CHP Grup Baykan Vekili Özgür Özel ise Türkiye'de Devlet tarafından istihdam edilen güvenlik güçlerinin karıştığı suçların yetirince soruşturulmadığını söyledi. Özel, 4 yıl önce konu hakkında mecliste 4 yıl önce konuşma yaptığını da hatırlatarak, bu davada da delillerin karalatılması sonucu zanlının hak ettiği cezaya çarptırılmadığın iddia edilmesinin son derece üzücü bir durum olduğunun da altını çizdi.

İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI

Mersin Toros Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin 2017 yılında polis Fatih Burak Aykul tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra tutuklanan polis memuru Mersin'de yargılandığı mahkemede iyi hal indirimi de uygulanarak 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

2 HAFTADA KARAR ÇIKTI

Aile davayı temyiz etti. Adana'da Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4.Ceza Dairesi, 2 haftalık kısa bir sürede dosyayı karara bağlayarak polis memurunun tutuklu geçirdiği süreyi bir buçuk yılın ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Bunun üzerine aile kararı Yargıtay'a taşıdı. Katilin ödül gibi ceza ile serbest bırakılarak dışarıda gezmesine öfkelenen aile 2 yıldır Yargıtay'dan gelecek haberi bekliyor. Ailenin avukatı Sevim Küçük, Dosyadaki raporlar, yapılan keşif olmak üzere tüm delillerin sanığın Feray'ı kasten öldürdüğünü gösterdiği halde, mahkemenin bilinçli taksirle öldürme suçundan ceza verdiğini hatırlattı.

DOSYA İKİ YILDIR YARGITAY'IN ÖNÜNDE

Üniversiteli Feray Şahin'in ölümünden sorumlu tutulan polis memuru Fatih Burak Aykul, meslekten ihraç edilmişti. Dosya yaklaşık iki yıldır Yargıtay'ın önünde. Karar bekleniyor.

“SOKAKLARDA BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GEZİYOR”

Üniversiteli kızının öldürülmesinden sonra hayatlarının zindan olduğunu ve yaşamlarının altüst olduğunu belirten acılı baba Bekir Şahin ise “Nerede adalet hak hukuk. Gencecik kızı katleden bir cani sokakta hiçbir şey olmamış gibi geziyor. Katil polis olduğu için delillerin çoğunu yok etti, bir kısmını karartı, olay yerinde delilerin birçoğu bilinçli olarak eksik toplandı. Olay yeri savcısı olay yerine gitmiyor ve telefon ile talimat veriyor, bu olacak iş mi? Bunların hiçbiri sorgulanmadı. Katilin yalanları ile bir soruşturma ve yargılama süreci yürütüldü” iddiasında bulunmuştu.