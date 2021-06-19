Üniversiteye saray kapısının maliyeti: 1 milyon 679 bin lira

Pandemi döneminde ekonomik sıkıntılarından dolayı çok sayıda üniversite öğrencisi online eğitimlere bile erişemezken Antalya-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, kapı yaptırmak için harekete geçti. Üniversite idaresi, Kestel Yerleşkesine 1 milyon 679 bin TL'ye giriş kapısı yaptırıyor. Yerleşke girişine yapılacak tek bir kapı için 11 Haziran 2021'de sözleşme imzalandı. Kapının 3.5 ayda bitirilmesi planlanıyor. Yerleşke girişine yapılacak çift çerçeveli ve iki bölmeli kapıda ince esnek doğal taş panel kaplama kullanılacak, koyu füme mermer ve çift başlı kartal figürü de konulacak. Ayrıca kapının güney cephesine güvenlik kulübesi de yapılacak.

Kapının iki tarafında da “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi” yazacak. Üniversite idaresi, giriş kapısı için 20 Mayıs 2021'de ihaleye çıktı Projenin yer tesliminin ardından 100 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

BU İLK DEĞİL

Geçmişte de bazı üniversiteler yüksek kapı maliyetleriyle gündeme gelmişti. Sakarya Üniversitesi 2017 yılında 2 milyon 710 bin TL'ye kapı yaptırmış, Akdeniz Üniversitesi ise 2018 yılında yaptırdığı kampüs giriş kapısına 1 milyon 94 bin TL ödemişti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi de aynı yıl 540 bin liraya kapı yaptırmıştı.