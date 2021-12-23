Ünlü avukatın ölümüne takipsizlik kararı

Ünlü isimlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, avukat Alioğlu'nun ailesine not bırakarak intihar ettiği belirtildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de, 23 Haziran tarihinde ünlü isimlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu'nun yaşadığı rezidansın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Takipsizlik kararında, Hüseyin Ersan Alioğlu'nun bir süre önce MS hastalığı şüphesiyle tedavi görmeye başladığı belirtilerek, tedavi sürecinde psikolojik olarak etkilendiği, hastalığı ile ilgili notlar almaya başladığı kaydedildi.

NOT BIRAKTIĞI BELİRTİLDİ

Avukat Alioğlu'nun, olay tarihinde sabah saatlerinde, ailesine ve çocuklarına not bırakarak onları çok sevdiğini ancak hastalığı nedeniyle zor süreçler yaşadığını belirttiği aktarıldı.

Takipsizlik kararında, Alioğlu'nun 5'nci kattaki ikametinden atlayarak intihar ettiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

İNTİHARA YÖNLENDİRİLDİĞİNE DAİR DELİL OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Savcılık, ölenin intihara yönlendirildiğine veya teşvik edildiğine dair bir ihbar ya da delilin bulunmadığını belirterek, soruşturmayı gerektirir herhangi bir suç veya suç unsurunun bulunmaması nedeniyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığını belirtti.

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