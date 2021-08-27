Uşak’ta rüşvet operasyonu: Milli emlak müdür yardımcısı gözaltına alındı

Uşak’ta Emniyet Müdürlüğü, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüğü’ne operasyon gerçekleştirdi. Milli Emlak Müdür Yardımcısı Mustafa S. rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Selami AYDIN

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Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü dedektifleri dün sabah Uşak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüğü'nde operasyon gerçekleştirdi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gerçekleştirilen operasyonda Milli Emlak müdür yardımcısı Mustafa S.'nin rüşvet almak suçlaması ile gözaltına alındığı iddia edildi.

BİR VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ OLDU



İddialara göre operasyona konu olan olay kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Bozköy'de Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait iki arsanın satışından sonra başladı.

Arsalar kısa süre önce biri 37 bin diğeri 13 bin lira bedelle R.K. adlı vatandaşa satıldı. R.K. henüz tapu devri yapılmayan arsalar için Mustafa S.'nin kendisini sık sık arayarak taciz ettiğini öne sürdü ve Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

PARALARIN SERİ NUMARASI ALINDI

İddialara göre R.K. müdür yardımcısı Mustafa S. ile makamında buluşmayı kabul etti.

Savcılık ve polisin bilgisi dâhilindeki buluşma sırasında yanına seri numaraları kayıt altına alınmış bir miktar para aldı.

İddiaya göre polis Mustafa S.'yi seri numarası kayıtlı paraları rüşvet olarak alırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Mustafa S.'nin bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Emekliliğine kısa bir süre kaldığı öğrenilen Mustafa S.'nin kendisine komplo kurulduğunu söylediği ifade edildi. Rüşvet pazarlığında kaç para istendiğine dair açıklama yapılmadı.