Üsküdar Devlet Hastanesi yıkılacak: Park iptal, hastane alanı azaldı

Üsküdar Devlet Hastanesi’nin yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi. Yeni hastane inşaatı için hazırlanan imar planları İBB Meclisi’nde oyçokluğu ile kabul edildi. İBB Planlama Müdürlüğü, plan ile parseldeki “sağlık tesisi alanı” ve “park” alanının azaltılıp, belediye hizmet alanı ve sosyal tesis fonksiyonunun arttırıldığına dikkat çekerek eleştirdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Üsküdar Devlet Hastanesi'nin yıkılıp yeniden yapılacağını ancak alanda uygulamanın dayanağı olacak alt ölçekli imar planının bulunmadığını belirterek 1/1000'lik imar planı değişikliği hazırlanmasını istedi. Talep doğrultusunda Üsküdar Belediyesi’nin geçtiğimiz haziran ayında hazırladığı plan, onay için İBB Meclisi'ne gönderildi. Plan değişikliği, AKP-MHP grubunun oyları CHP-İYİ Parti grubunun muhalefeti ile kabul edildi.

PLANDA NE DEĞİŞTİ?

Yaklaşık 64 bin metrekarelik hazineye ait parselin 58 bin metrekarelik kısmı için ilçe belediyesinin hazırladığı plan değişikliği ile “sağlık tesisi alanı” olarak işaretli bölümün bir kısmı “belediye hizmet alanı-sosyal kültürel merkez” olarak işaretlendi. Mevcut park alanının bir kısmı da “sağlık tesisi ve sosyal tesis alanı-rehabilitasyon ve bakım merkezi” fonksiyonuna alındı. Plan değişikliği ile yeni bir yol düzenlemesi de yapıldı. Kurul kararı doğrultusunda Üsküdar Fikir Sanat Merkezi Burhan Felek Bey Köşkü ve Tebessüm Kafe plana “tescilli bina” olarak işlendi.

“PARK YAPILAŞMAYA AÇILDI”

Plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, park alanının kısmen sağlık ve sosyal tesis alanına alınarak yapılaşmaya açıldığını ve bunun bölgeye ek inşaat alanı getirerek ulaşım taleplerini arttıracağını bildirdi. Plan ile parsel içindeki 12 metrelik yolun ve yol kenarı cep otoparklarının iptal edilerek sağlık tesisi alanına alındığı, bunun yerine 10 metrelik yeni imar yolu önerilmesinin; ulaşım alt yapısını azaltıp 12 metrelik yolun devamlılığını bozduğu belirlendi. Üsküdar Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de yakında açılacak olan alışveriş merkezi nedeniyle yoğun araç trafiği oluşacağından 12 metrelik yolun korunması istendi.

“SAĞLIK TESİSİ VE PARK ALANI AZALDI”

Plan değişikliği ile ilgili genel değerlendirme yapan İBB Planlama Müdürlüğü, planın sağlık tesisi alanı ve park alanını azaltıcı, belediye hizmet alanı ve sosyal tesis alanını arttırıcı nitelikte olduğunu vurguladı. Ayrıca planda yükseklik, inşaat hakkı değerlerinin de önerilmediği ifade edildi.

TESCİLLİ KÖŞK YAPILAŞMAYA MI AÇILDI?

Kurul kararı ile tescil edilen Üsküdar Fikir Sanat Merkezi olarak kullanılan Burhan Felek Köşkü ile Tebessüm Kafe'nin bulunduğu alanın belediye hizmet alanına alındığı aktarıldı. 2013 tarihli planda bu yapılara ilişkin “Belediye Hizmet Alanı'nda mevcut Burhan Felek Köşkü ve müştemilat dışında yeni yapı yapılamaz” notunun bulunduğu ancak yeni plan değişikliği önerisinde “belediye hizmet alanı” sınırları içinde otopark, spor tesisi, halk eğitim merkezi, gençlik merkezi ve belediye tesislerinin yapılabileceğine ilişkin düzenleme yer aldığı kaydedildi.