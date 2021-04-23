Üsküdar’da Halk Ekmek büfesi krizi: Zabıta 15 Temmuz gazisine verilen yeni büfeye müdahale etti

Pandemi döneminde önünde uzun kuyruklar oluşan İstanbul'un ucuz ekmeğe ulaştığı Halk Ekmek büfelerine 142 büfe daha eklenmesi talebi, İBB Meclisi'nde aylarca AKP-MHP grubunun engeline takıldıktan sonra 2020 yılının aralık ayında onay almıştı.

İBB Meclisi'nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda 142 yeni ekmek büfesinin şehit yakınları, gaziler, engelliler, dul ve yetimler tarafından işletilmesi karara bağlanmıştı. İBB, karar sonrasında yeni halk ekmek büfelerini açmaya başladı. Ancak bugün Üsküdar'ın Ünalan ve Bulgurlu mahallerine yeni büfelerin kurulması sırasında kriz çıktı.

İBB Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama sosyal medya hesabından yeni kurulan büfelerin kaldırılmaya çalışıldığını duyurdu ve “Ünalan ve Bulgurlu mahallelerimize Halk Ekmek büfelerimizi konumlandırdık ancak 2 saat geçmeden Üsküdar Belediye Zabıta ekipleri tarafından hukuksuzca Halk Ekmek büfelerimiz kaldırılmak isteniyor! Bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz! #HalkınEkmeği bizim kutsal davamızdır” paylaşımında bulundu.

“SUÇ İŞLİYORSUNUZ”

Bulgurlu Mahallesi'ndeki büfeyi kaldırmaya gelen Üsküdar Belediyesi zabıtasına tepki gösteren Nama “Suç işliyorsunuz. Ortada meclis kararı var. Devlet şöyle yönetilir; İBB Meclisi'ne itiraz edebilirsiniz. O meclis kararını dava da edebilirsiniz. Bölge idare mahkemesine başvurursunuz iptal için. ‘Üsküdar'da biz büfe istemiyoruz' diyebilirsiniz. Ama bunun yolu; zabıtayı buraya dökerek hukuksuz şekilde bu büfeyi aldığınızda memurlar olarak suç işlemiş olursunuz. Sizin üstleriniz, sizin siyasileriniz size bu talimatı verebilir. Ama sakın böyle bir şey yapmayın. Sizleri uyarıyorum, her biriniz için ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuruz” dedi.

Zabıta yetkilisi de “Neye mal olursa olsun bunu alacağız” karşılığını verince Nama “Siz de bu büfeyi buradan kaldıramayacaksınız. Neye mal olursa olsun kaldırtmayacağız. Ben de 24 saat burada bekleyeceğim” diye konuştu.

Nama, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, yeni büfenin 15 Temmuz gazisini tahsis edildiğini belirtti. Zabıtanın kendilerinden izin alınmadığı gerekçesi ile büfeyi kaldırmak istediğini söyleyen Nama, ilçe belediyesine bu konuda bilgilendirme yazısı gönderildiğini vurguladı. Nama, büfeyi kaldırmak için polisin çağrıldığını, çevredeki vatandaşların da olaya tepki gösterdiğini aktardı.

İBB SÖZCÜSÜ TEPKİ GÖSTERDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun da olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ongun “İhtiyaç analizi yaparak İstanbul’un çeşitli noktalarına kurduğumuz Halk Ekmek büfeleri, Üsküdar’da olduğu gibi, İBB Meclisi kararına rağmen bazı ilçe belediyeleri tarafından kaldırılmak istenmekte. Halkımızın ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşmasını hiçbir güç engelleyemez” dedi.

İlk etapta konumlandırılan 60 Halk Ekmek büfesinin; 15 şehit, 15 gazi, 15 engelli, 15 dul ve yetim ailesi tarafından işletileceğini aktaran Ongun “Engelleyici tavırlar, hem ucuz ve sağlıklı ekmeğe erişmek isteyen İstanbullulara hem de bu ailelerimize yapılan haksızlık ve saygısızlıktır” dedi.

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