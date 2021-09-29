Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Antalya'da Hülya B. (36), uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada yayımlayan erkek arkadaşı E.B.'yi (41) bıçakla göğsünden ağır yaraladı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Hülya B., tutuklandı.

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Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde ikamet eden Hülya B., bir süredir birliktelik yaşadığı E.B.’nin, birlikte çekilmiş uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını görünce, tartışma çıktı. Tartışmanın ardından polise giden Hülya B., erkek arkadaşından şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı, fotoğrafların da kaldırılmasını sağladı.

Uzaklaştırma kararına sinirlenen E.B., aynı fotoğrafları yeniden paylaştı. Durumu fark eden Hülya B. ile E.B., telefonda tartıştı. Tartışma sonrası eve gelip, yedek anahtarla içeri giren Hülya B., E.B.’yi bıçakla göğsünden ağır yaraladı. E.B., komşularının çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay sonrası E.B.’nin telefonunda bulunan fotoğrafları silip kaçan Hülya B., polisin takibiyle yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)



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DHA-Güvenlik – Türkiye-Antalya – Bülent TATOĞULLARI

2021-09-29 14:21:46