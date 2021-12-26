Uysal ve Enginyurt’tan iktidara zehir zemberek sözler

Partisinin Bursa il kongresinde iktidara yüklenen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "AKP zihniyeti ülkeyi yaşanmaz bir duruma getirdi. Milyonların sofrasından milletin ekmeğini çalıyorlar" dedi. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "Çin modeli diye başlayıp Kore modeline döndüler. Olan vatandaşa oluyor. Nebati, fiyatlar düşmez ise maliyenin sopasını işaret ediyor. Biz adamı Maliye Bakanı zannediyorduk bildiğin değnekçi olmuş" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Bursa il kongresinde iktidara yüklendi.

“KRAVATLI İNSANLAR BU ÜLKENİN KAYNAKLARINI TARUMAR EDİYOR”

Buttim Konferans Merkezi’nde yapılan kongrede konuşan Uysal, “Kravatlı insanlar bu ülkenin kaynaklarını tarumar ederken 83 milyona sesini çıkartma demesine göz mü yumalım? Demirel’in verdiği kavgayı vererek, iktidar mücadelesi veriyoruz. 2 Kasım 2002’yi milat sayanlar işine geldiğinde Menderes, işine geldiğinde Özal diyor. Türkiye’nin kurulu altyapısını iktidarlarında mahvettiler” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN BİR DİLİM EKMEĞİ ÜZERİNDEN OYNANAN KUMARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

AKP’li Kurtulmuş’un geçmiş 19 yılda yapmış oldukları ekonomik programların yanlışlığını tane tane anlattığını dile getiren Uysal, “Milletin bir dilim ekmeği üzerinden oynanan kumara geçit vermeyeceğiz. 20 yıl öncede söyledik şimdi de söylüyoruz. AKP zihniyeti ülkeyi yaşanmaz bir duruma getirip, kronik sermaye sorunu olduğu bir duruma sürüklediler. Milyonların sofrasından milletin ekmeğini çalıyorlar” şeklinde konuştu.

“YARATTIĞINIZ ENFLASYON HELAL Mİ”

AKP’ye, “Ülkede yarattığınız enflasyon helâl mi!” diye seslenen Uysal, şunları söyledi;

“Milli Güvenlik Kurulu bir tehdit değerlendirmesi yapacak ise 83 milyonun hakkını çalanlar için bu değerlendirmeyi yapsın. Bu ülkenin kalkınması için şaibeli bir refarandum da sınırsız yetki sıfır denetim ile getirilen durum ortada.

Bakıyorsunuz işsizlik çift hane, enflasyon çift hane, döviz kuru çift hane. Geldiğimiz noktada bir kaos ortamına geçit vermeyeceğiz. İçeriden ve dışarıdan değerli yalnızlıktan tehlikeli bir yalnızlığa sürüklenen Türkiye’yi kurtaracağız.”

“AKP ELİ İLE SURİYE’DE PKK GÜDÜMLÜ BİR DEVLET KURULUYOR”

Suriye politikasına da değinen Uysal, “AKP eli ile PKK güdümlü Suriye’de bir devlet kuruluyor. Ve bu varlık giderek genişleterek büyüyor. Dostumuz diyebileceğimiz bir devlet bırakmadılar. Tarihi hangi mecradan süzülerek bugünkü konumuna geldini anlamayanlar oturdukları koltukla kavga ederek çözülme noktasına gelen kendi tabanlarını bir arada tutmaya çalışıyor. Biz biliyoruz bugünün iktidarı 2023 diyerek 15 Temmuz u kendilerine bir travma noktası yaratarak yeni bir Cumhuriyet yaratma peşinde” diye konuştu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOKAKTA KURULMADI”

Türkiye Cumhuriyeti’nin sokakta kurulmadığına vurgu yapan Uysal, sözlerini şöyle tamamladı;

“İktidar değişikliğinde uyuyan bir devi ayağa kaldırmak. Demokratların boyunun borcudur. Kıt kanaat imkanlar ile ülke dönüyor. Bu imkanlarda yoksul vatandaşlarımızın dişinden tırnağından artırmakla kazanılan miktar. AB ile tercih edilen politikalar yüzünden kırsalda nüfus bırakmadınız. Afganlılar da olmasa çoban bulamayacaksınız.

Türkiye’nin meselesi iktidar değişikliği ile kurucu değerler ve akılla yeni güç merkezi olarak yükseltmek bizim hedefimizdir. Demokratlar ülkeyi tekrar şaha kaldıracaktır.”

“EVLERE ŞENLİK BİR MALİYE BAKANI VAR”

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise şöyle konuştu;

“Evlere şenlik bir Maliye Bakanımız var. Muhalefet ‘geliyor gelmekte olan’ diye bir slogan var. Nebati, fiyatlar düşmez ise maliyenin sopasını işaret ediyor. Biz adamı Maliye Bakanı zannediyorduk bildiğin değnekçi olmuş.”

“ALMANYA’DA ENFLASYON YÜZDE 5”

Enginyurt, “Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan televizyonu açmış bize Almanya’nın çöktüğünden bahsediyor. Almanya da enflasyon yüzde 5. Çin modeli diye başlayıp Kore modeline döndüler. Olan vatandaşa oluyor” dedi.

“KORKU İMPARATORLUĞU YARATTILAR”

“Korku imparatorluğu yarattıkları tablonun içinde vatandaşa davul zurna çaldırıyorlar” diyen Enginyurt, Erdoğan’a “Senin tek derdin koltuk! Senin Türkiye diye bir derdin olsaydı, 6 yaşındaki çocuğunu ablasına bırakıp intihar eden anneye ağlardın. Senin Türkiye derdin olsaydı, ucuz ekmek kuyruğunda donan yaşlı amcama ağlardın” diye seslendi.

“SEN ÜÇ GÜNDE NEYİN BAŞARISINI SAĞLADIN”

Bakan Nebati’ye de seslenen Enginyurt, “Sen 3 günde neyin başarısını sağladın? Reise sahip çıkmak için, hoşaf için diyorlar. Hoşafın kilosu ne kadar biliyor musun? Her kelimesinde imanı yerden düşürmeyenlerden siz Demokrat Partililer, sandıkta hesap soracaksınız. Demokrat Parti’nin kapısını herkese açtık” diye konuştu.

“HEDEF BELLİ KUL YETİM HAKKI YİYENLERLE BİRLİKTE OLMAYACAĞIZ”

Sarayda muhalefet üzerinde ince planların yapıldığını ifade eden Enginyurt, sözlerini şöyle tamamladı;

“Bunu önleyebilecek tek bir şey yapacaksınız. Hedef belli kul ve yetim haklarını yiyenlerle bir olmayacağız. Kurtuluş Savaşı’nın mimarı olan mavi gözlere acımasızca fütur edenlerle bir olmayacağız. PKK ile işbirliği yapan ama bunu gizleyenlerle birlikte olmayacağız. Millet ittifakı içinde HDP arayanlar dönüp baksın! Biz bu millet bölünmesin diye canımızı veriyoruz. Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet aşığı insanlarız. Ne eski Türkiye, ne yeni Türkiye var. Mavi gözlü Türkiye var!”

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