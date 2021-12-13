Uyuşturucuyla görüntülenen AKP’li: Bayıltıldım, komplo kuruldu

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç geçtiğimiz günlerde işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti. İstifasının ardından Kılıç’a ait olduğu ve uyuşturucu içerek sızmış olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Türkiye gündemine oturan görüntülere ilişkin suskunluğunu bozan Kılıç, bayıltılarak kendisine komplo kurulduğunu belirtti. Kılıç masasındaki eşyalar ve çekmecesindeki uyuşturucu için ise ‘kurgu’ açıklamasında bulundu.

Müslüm EVCİ

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AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, 3 gün önce Facebook hesabından yaptığı paylaşımda işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kılıç’ın istifanın arkasında ise skandal bir video yattığı iddia edildi. Kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından çekilen o görüntülerde Kılıç’ın sızdığı görülürken, çekmecede ise hassas tartının hemen yanında poşet içinde ‘metamfetamin’ olduğu iddia edilen uyuşturucu madde olduğu yer alıyor. Kılıç’ın masasının üzerinde ise metamfetamin içmekte kullanılan pipo benzeri alet görülüyor.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda ise “Yozgat Eski Merkez ilçe Başkanı K.K; işyerinde komplo kurularak gizli görüntülerinin çekildiği, bu görüntüler üzerinden şantaj yapılarak para istendiği, buna karşı çıkması üzerine gizli çekilen görüntülerinin servis edildiği yönündeki şikayeti üzerine, 3 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 1’i tutuklanmıştır. 2 şahsın adli işlemleri sürmektedir” denildi.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Türkiye gündemine düşen görüntülerin ardından telefonlarına ulaşılamayan ve istifa açıklaması paylaştığı Facebook hesabını kapatan Kürşat Kılıç suskunluğunu bozdu.

“GÖRÜNTÜLERDEN ANLAŞILACAĞI ÜZERE BAYILTILDIM”

Facebook hesabını tekrar açarak hakkındaki iddialara cevap veren Kılıç, kendisine bayıltılarak komplo kurulduğunu söyledi. Masanın üzerindeki malzeme ve çekmecesindeki uyuştutucuların başkası tarafından konulduğunu ifade eden Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli dostlarım, şahsıma yönelik komploya ait videoyu izleyenler kendi ofisimdeki makam koltuğumda oturur halde baygın halde bulunduğumu, videonun herhangi bir bölümünde ben ya da yanımda bulunan herhangi birinin uyuşturucu madde vs kullanımına dair bir anın olmadığını açıkça görmüştür. Görüntülerden anlaşılacağı üzere bayıltıldıktan sonra masamın üzerine, hemen önüme gelecek şekilde uyuşturucu madde kullanımında ihtiyaç duyulan bir pipet olduğunu daha sonradan öğrendiğim bir aparat konulmuştur. Yine masamın çekmecesine videoda uyuşturucu olduğu iddia edilen beyaz renkli toz ve hassas terazi yerleştirilerek bırakın kullanmayı, aynı zamanda satıcı olduğum izlenimini de vermek için gerekli kurgu yapılmıştır”

“BAYGIN HALİMİN SEBEBİ VİDEO ÖNCESİ BANA YAPILAN MÜDAHALEDİR”

Kendisini tanıyan herkesin söz konusu maddeyi içmediğini bildiğini kaydeden Kılıç, “Olayın aslını merak eden arkadaşlarıma altını çizerek hatırlatmak istiyorum ki videodaki baygın halin sebebi görüntüleri çeken şahısların video öncesi şahsıma olan müdahalesidir. Böyle bir maddeyi kullanma ihtimalimin olmadığı beni tanıyan herkesin malumudur. Zaten videoda uyuşturucu madde kullanımı sonrası baygın olduğumu iddia edenler, sanki böyle bir eylemi birlikte gerçekleştirdiğimiz izlenimi oluşturmayı amaçlamış ama gelin görün ki iddia ettikleri gibi bir fiilde bulunduğumuza dair bir görüntüyü her ne hikmetse çekmeyi akıl edememiştir! İddia ettikleri gibi bir sebeple bu denli derin baygınlık hali yaşayacak olan bir insanın, bu sonuca gidene kadar kat edeceği aşamaları görüntülemek hiç de zor olmasa gerek”

ifadelerini kullandı.

“OLMAMIŞ ŞEYLER OLMUŞÇASINA KAMUOYUNU SERVİS EDİLDİ”

Olmayan şeylerin olmuş gibi bazı kişiler tarafından kamuoyuna servis edildiğini ifade eden Kürşat Kılıç, “Ayrıca uyuşturucu olduğu iddia edilen ve olay sonrası öğrendiğim kadarıyla maddi değeri bu kadar yüksek olan ismi zikredilen maddenin değil çekmecede, değil ayan beyan ofisimdeki masanın üzerinde bu kadar halkla içiçe bulunan birinin iş yerinde bulunma ihtimali bile akıl ve mantık dışıdır. Videoda görüldüğü üzere uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin hemen yanına hassas terazi konulup algı operasyonunu farklı bir boyuta taşınmak istenmiş ve sanki bir belgesel anlatır gibi videoyu çeken şahıslar tarafından sunum yapılarak olmamış şeyler olmuşcasına kamuoyuna servis edilmiştir. Beni çeşitli nedenlerle tanıyan tüm arkadaşlarımın böyle bir madde kullanacağım ihtimalini akıllarından bile geçirmeyeceklerini biliyor; şaka yollu da olsa böyle imalarda bulunmak isteyenlerin de beni derinden yaraladığını hatırlatmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

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