Üzerine dökülen tinerin alev aldığı genç kız öldü, baba gözaltında

13 yaşındaki Amara üzerine dökülmüş tinerin alev almasıyla hayatını kaybetti. Baba ve amca gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan baba ve amcanın ilk ifadelerinde olayın nasıl olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi’nde iddiaya göre 13 yaşındaki Amara D.'nin üzerine dökülen tiner alev aldı.

Vücudunda yanıklar oluşan kız, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan baba ve amca emniyete götürüldü. Şahısların ilk ifadelerinde olayın nasıl olduğuyla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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