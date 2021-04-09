Uzmanlar uyarıyor ama AKP’liler ev ziyaretlerine devam ediyor

Elazığ'da vaka artışlarının yükselmesiyle beraber risk haritasında sarı olan kent kırmızıya dönmüş ve tedbirler artırılmıştı.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat'ın vaka artışlarını engellemek amacıyla görüşmeleri asgari düzeyde tutulması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Elazığ'da artan vaka artışları ve yapılan uyarılara rağmen AKP Elazığ İl Başkanlığı tarafından başlatılan “Gönül ziyaretleri” kapsamında ev ziyaretleri yapılarak adeta corona virüse meydan okunuluyor.

AKP Elazığ İl Başkanlığı tarafından “Gönül Ziyaretleri” kapsamında yapılan ziyaretlerde merkeze bağlı Yazıkonak ve Akçakiraz beldelerinde ev ziyaretleri yapan AKP'lilerin sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ VAKA ARTIŞLARI NEDENİYLE UYARMIŞTI

Elazığ'daki vaka artışları nedeniyle ev ziyaretleri konusunda geçtiğimiz haftalarda uyarıda bulunan Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, şunları kaydetmişti:

“Günlük yaşamda yakınlarımız ve dostlarımız ile görüşme asgari düzeyde tutmalı, kalabalık ve kapalı ortamlarda zorunlu olmadıkça vakit geçirmemeliyiz. Aile ve ev içi ziyaretlerde bile maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymalıyız. Daha öncede defalarca değindiğimiz gibi bu kurallar aşıdan daha etkilidir. Halkımız, esnafımız ve çalışanlarımız ile birlikte toplumsal dayanışma ve işbirliği ile Bu salgını üstesinden gelebiliriz. Artık toplum olarak virüse karşı nasıl korunmamız gerektiğini biliyoruz. Çok iyi korunan hasta olmuyor. Kırgınlığı olan, kendini iyi hissetmeyen ve özellikle riskli gruplarda olan vatandaşlarımızın evden çıkmamaları gerekir.”