Vahap Seçer: 2023, Türkiye’de siyasi tarihin bir kırılma noktası olacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2023’ün Türkiye’de siyasi tarihin bir kırılma noktası olacağını vurgulayarak, “Tahrip olan hukuk sistemini, adalet sistemini, gelir dağılımında adaletsizliği, eşit yurttaş haklarının tahkimini, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, eskisinden çok daha zengin bir şekilde bu ülkeye tekrar biz kazandıracağız” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen alternatif kutlama programına katıldı.

2023'ün Türkiye'de siyasi tarihin bir kırılma noktası olacağını vurgulayan Seçer, “Tahrip olan hukuk sistemini, adalet sistemini, gelir dağılımında adaletsizliği, eşit yurttaş haklarının tahkimini, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, eskisinden çok daha zengin bir şekilde bu ülkeye tekrar biz kazandıracağız” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen alternatif kutlama programına, Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ile Cengiz Gökçel, İl Başkanı Adil Aktay, İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, il ve ilçe yöneticileri, Meclis üyeleri ve partililer katıldı. Program kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

“İYİ Kİ BU TOPRAKLARDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GİBİ YİĞİTLER ÇIKTI, VATANSEVERLER ÇIKTI”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki mücadele arkadaşları sayesinde daha aydınlık bir ülkede yaşadığımızı vurguladı. Seçer şu ifadeleri kullandı:

* Bugün Cumhuriyet Bayramı. 98 yıl. Yani bir asrı devireceğiz. Birinci yüzyıl bitiyor; hem Cumhuriyet'in hem Cumhuriyetimizi kuran partimizin. Bu Cumhuriyet ve bu parti, savaş meydanlarından; mücadeleyle, kanla, alın teriyle, vefayla, sadakatle, birlikle, beraberlikle çıktı. Bir ulus yaratıldı. 600 yıllık imparatorluğun küllerinden yeniden bir umut yeşerdi.

* Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşlarının önünde saygıyla ve minnetle eğiliyorum. İyi ki bu topraklarda Mustafa Kemal Atatürk gibi yiğitler çıktı, vatanseverler çıktı, mücadele insanları çıktı. Onun için tam bağımsız, Misak-i Milli sınırları içerisinde; ateş topuna dönmüş bir coğrafyanın ortasında çölde bir vaha gibi, denizin ortasında bir ada gibi aydınlık bir ülkede yaşama imkânına sahibiz.

“BEN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIM”

Cumhuriyetin ve CHP'nin yeni yüzyıla hazırlandığını vurgulayan Başkan Seçer sözlerini şöyle sürdürdü:

* Geride bırakacağımız yüzyılda, Türkiye'de yaşayan doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün insanlarımız, her rengimiz çok acılar gördü. Ekonomik sefaletler gördü. Siyasi cinayetler gördü, yokluklar gördü, dünya savaşları gördü. Olmayan bu kurumların kurulmasını, onların tahkim edilmesini, emekleri gördü. Alın terlerini gördü. İlimi, bilimi gördü, irfanı gördü.

* Mersin'de yaşayan 2 milyon 300 bin Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan ya da ‘kandan, savaştan, kaostan gelmiş bu bölgede sığınmış garibin, gurebanın' belediye başkanıyım. Kentte yaşan bütün siyasi partilere mensup vatandaşlarımın belediye başkanıyım. Atatürk de bu Cumhuriyeti onun için kurdu. Eğer Cumhuriyet'in içerisini dolduramazsanız hiçbir kıymeti harbiyesi yok.

“HER YERDE ÇALIŞIYORUZ VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP'li tüm belediyelerin vatandaşların refahı için canla başla çalıştığının altını çizen Başkan Seçer şöyle devam etti:

* Yönünüzü Güney'e çevirin, Güneydoğu'ya çevirin, Kafkaslar'a çevirin. Çok Cumhuriyetler var, teneke gibi içi bomboş ama Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'nın laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti amir hükmünde yer aldığı gibi içi dolu dolu bir Cumhuriyettir.

* Eğer siz Cumhuriyetinizin içini demokrasiyle, demokrasinin temel ilkeleri ile dolduramıyorsanız, hatta günümüzde olduğu gibi olanı da yok ediyorsanız, zayıflatıyorsanız siz o Cumhuriyet'e en büyük zararı veriyorsunuz, günümüzde olduğu gibi. Biz 31 Mart'tan bu yana çalışıyoruz.

* Sadece Mersin'de değil, Tekirdağ'da, İstanbul'da, Muğla'da, Aydın'da, İzmir'de, Eskişehir'de, Ankara'da, Adana'da, Hatay'da, Antalya'da çalışıyoruz. Her yerde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

“2023, TÜRKİYE'DE SİYASİ TARİHİN BİR KIRILMA NOKTASI OLACAK”

CHP'nin 100 yıl önceki misyonunun hala devam ettiği ifade eden Seçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Atatürk iki eserim var dedi. Biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi. 100 yıl önceki misyonumuz devam ediyor. 2. yüzyılda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, bu misyonun ağırlığını hissetmek durumundayız. Önce atalarımıza layık, çalışkan birer birey olmak zorundayız. Çok konuşmaktan çok, çalışmak zorundayız. Zaten bunu yapıyoruz, 31 Mart'tan bu yana.

* Canı gönülden inanıyorum; 2023, Türkiye'de siyasi tarihin bir kırılma noktası olacak. Cumhuriyet'in 1. yüzyılı bitecek, 2. yüzyıla geçeceğiz ve demokrasilerde olmazsa olmaz tarafsız, bağımsız; sandık halkımızın önüne konacak ve ondan sonra yeniden 31 Mart sonrasında olduğu gibi Türk halkının bu görevi bize tevdi edeceğine samimiyetimle inanıyorum.

* O zaman da doğudan batıya, kuzeyden güneye, sadece yerel yönetimlerde değil, Türkiye'nin bütün meselelerinde, başta dış ilişkilerinde; komşusuyla kavgalı bir ailenin huzurunun olması mümkün değil; komşularımızla barışacağız. Atatürk'ün dediği gibi, mecbur kalmadıkça savaş bir cinayettir. Bu prensiple Atatürk'ün dediği gibi ‘Yurtta sulh, cihanda sulh'; bu prensiple bu ülkeyi bizim anlayışımız yönetecek.

* Tahrip olan hukuk sistemini, adalet sistemini, gelir dağılımında adaletsizliği, eşit yurttaş haklarının tahkimini, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, eskisinden çok daha zengin bir şekilde bu ülkeye tekrar biz kazandıracağız.

* Türkiye'yi bir hukuk devleti haline getireceğiz. Bu inançta, bu azimle, bu şevkle tekrar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onunla beraber mücadele eden tüm atalarımızı saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.

Törende CHP İl Başkanı Adil Aktay, Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel de birer konuşma yaptı.