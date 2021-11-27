Hastaneden taburcu edilen 9 aylık hamile kadın coronadan öldü! Acılı anneden vahim iddia

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 9 aylık hamileyken corona virüsüne yakalanan 25 yaşındaki Vahide Bozer Yaman hayatını kaybetti. Annesi Güngör Bozer, genç kadının ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürdü. Öte yandan Vahide'nin yeni doğan bebeğini hiç göremediği ve bir kağıda yazarak adının 'Buğra' konulmasını istediği belirtildi.

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Gümüşhane SGK İl Müdürlüğünde memur olarak çalışan ve doğum izni için memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gelen Vahide Bozer Yaman, 9 Kasım günü corona virüsüne yakalanarak Kadirli Devlet Hastanesine müracaat etti.

İKİ KERE HASTANEYE YATIRILDI

Aynı zamanda 9 aylık hamile olan genç kadın hastaneye yatış yaparak Covid-19 servisinde tedaviye başlandı. Hastanede 3 gün kalan kadın, daha sonra taburcu edildi. Sağlık durumu kötüye giden kadın bir gün sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye yatış yaptı.

Ancak burada da sağlık durumu yine kötüye giden Vahide Bozer Yaman, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

DOĞUM YAPTI, HAYATINI KAYBETTİ

Sezaryen ile çocuğu alınan kadın, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ancak Adana Şehir Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören Vahide Bozer Yaman, 26 Kasım günü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Vahide Bozer Yaman Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde toprağa verildi.

“HASTANENİN İHMALİ VAR”

Annesi Güngör Bozer, genç kadının ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek gözyaşları içerisinde olayı anlattı.

Bozer, “Kızım burada corona virüsüne yakalandı. Kadirli Devlet Hastanesi'ne gitti. Taburcu etmişler eve gönderdiler. Durumu kötüleşti. Daha sonra burada başka bir hastaneye götürdük. Orada birkaç gün kaldı. Adana'da Hatay'da yer bulmuşlar oraya sevk ettiler. Adana'ya götürdüler. Her gün dua ettim namaz kıldım. Ama sabah telefon geldi. Vahide'yi kaybettik dediler. Ciğerim yanıyor. Çocuğunun kokusunu alamadan gitti yavrum” şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ, İSMİNİ KAĞIDA YAZDI

3 yaşında bir kız çocuğu daha olan Vahide Bozer Yaman ise göremediği erkek çocuğunun ismini kağıda yazarak Buğra konulmasını istediği belirtildi. Vahide Bozer Yaman'ın ölümündeki iddialarla ilgili Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şamil Gerek iddialar hakkında soruşturma açacaklarını belirtti. İHA

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