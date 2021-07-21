Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vahşet! Annesinin boğazını keserek öldürdü

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 2 yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldürdü.

Güncellenme: 23:37, 21/07/2021
HaberlerGündem
Vahşet! Annesinin boğazını keserek öldürdü

Olay, Güney ilçesi Tilkilik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan R. (36)., 65 yaşındaki annesi Şadiye R.’nin boğazını keserek öldürdü.

KANLAR İÇİNDE BULDU

Yaşlı kadından haber alamayan komşuları eve girdiklerinde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren jandarma ekipleri, öldürülen yaşlı kadının üzerine yorganlar örtüldüğünü belirledi. Evlat kurbanı olan yaşlı kadının, gece saatlerinde oğlu Gökhan R. ile tartışma yaşadıkları öğrenildi.

Ayrıca cinayet zanlısı Gökhan R.’nin geçtiğimiz yıllarda yine annesini öldürmeye kalkıştığı Şadiye R.’nin komşuları tarafından son anda kurtarıldığı belirtildi. Jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. İHA

İlginizi ÇekebilirFederasyon başkanı eski damadı tarafından öldürüldüFederasyon başkanı eski damadı tarafından öldürüldüİlginizi ÇekebilirDüğünde kavga ettiği husumetlisini öldürdü Düğünde kavga ettiği husumetlisini öldürdü
Cinayet damat Denizli Gümüşhane Haber kavga Kocaeli Kütahya Polis Sağlık Yunus
Yayınlanma Tarihi:23:15,