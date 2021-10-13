Vahşet: Köpekleri öldürüp çukura attılar

Giresun'da boş bir alanda açılan çukur içerisinde çok sayıda köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin kim tarafından ya da nasıl öldükleri henüz belli olmazken, CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, yetkililere bilgi vermelerine rağmen inceleme yapılmadığını ve açılan çukurun belediye ekipleri tarafından kapatıldığını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Trafik Şubesi yanında bulunan boş araziye açılan bir çukura, ölü köpekler atıldığı bilgisini alan CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, olay yerine giderek inceleme yaptı. Üstü açılan çukurda çöp poşetleri içine konulan köpek ölülerini gören Bektaş, polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arayarak bilgi verdi. Bektaş, görevlileri beklerken 20 dakika sonra boş araziye gelen belediyeye ait bir iş makinesi çukuru kapatarak köpekleri gömerek gitti.

“BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Köpeklerin nasıl öldüğü konusunda bir bilgiye sahip olmadıklarını belirten Bektaş, “Bu konunun araştırılası için yetkililere bilgi verdim. Onların gelip araştırma yapmasını beklerken, nerden haber aldıysa belediyeye ait iş makinesi gelip çukuru kapattı. Belli ki bu çukur onlar tarafından açılmış. Bu bir kıyım ise yanlış ve hayvan haklarına aykırı. Eğer doğal ölümler sonucu gerçekleşen gömme işlemi ise buranın açık bırakılmaması dezenfekte edilmesi gerekirdi. Hayvanları koruma gününde, hayvanları ile fotoğraflar çekinirken çok güzel. Ancak hayvanların hem ölüsüne hem de dirisine hassasiyet gösterilmeden belediyecilik yapmak ya da idarecilik yapmak başka bir konu. Onu da vatandaşlarımızın takdirine sunuyorum” diyerek köpek ölümlerinin peşini bırakmayacağını ifade etti.