Vaka sayısında 2. sıradayız

Coronavirüs vaka ve ölüm sayılarını günlük olarak veren ‘worldometers’ adlı internet sitesine göre vaka artışında ilk sırada İngiltere ikinci sırada Türkiye var.

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Kabus bitmiyor. Coronavirüs vaka sayısı artışında kötü bir haber geldi. Dünyadaki virüs sayılarını günlük olarak ülke bazında verip sıralamayı belirleyen worldometers.info dün Türkiye'deki yeni vaka sayısını 27.351 olarak verdi.

Listede 30 bin 439 yeni vaka sayısıyla İngiltere ilk sırada. İkinci sırada yer alan Türkiye'de bu sayının hafta sonu tatilinden sonra artması dikkat çekti. worldometers.info'nun verdiği listeye göre vaka artışında Türkiye'den sonra 3. sırada ABD var. Amerika'yı Rusya ve Hindistan takip ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise Türkiye vaka sayısının arttığı 5 Avrupa ülkesinden biri olarak kayıtlara girdi.