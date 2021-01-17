Vakıflar dosyasından dudak uçuklatan rakamlar çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) müfettişleri, 2014-2018 arasında bazı vakıf ve derneklere malzeme, yeme-içme, teşrifat, bakım onarım, yer tahsisi, konaklama, kiralama adı altında yapılan toplam 847 milyon 592 bin 858 TL'lik harcamayı inceleyerek raporunu tamamladı. Harcamaların 164 milyon 945 bin 792 TL'lik kısmı mevzuata aykırı bulundu.

ENSAR, TÜRGEV, TÜGVA…

Rapora göre ortak hizmet projeleri kapsamında yurt binası ve vakıf temsilciliği olarak kullanılan 29 adet taşınmaza 2014'ten itibaren İBB, 64 milyon 27 bin 585 liralık kira ödedi. Bu taşınmazların 19 adedi yurt binasıydı. Yurtların 7'si Ensar Vakfı, 5'i Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, 4'ü TÜRGEV, 1'i Asitane Kültür Sanat Eğitim Vakfı, 1'i İstanbul Darülfünun İlahiyat Vakfı, 1'i de TÜGVA tarafından kullanılıyordu. 10 taşınmazın da TÜGVA'nın ilçe temsilcilikleri olarak kullanıldığı belirlendi.

İBB'nin tefrişat harcamaları 46 milyon 643 bin 864 TL olarak hesaplandı. Raporda 15 Temmuz Derneği ve TÜGVA'nın 152 bin 203 liralık su, elektrik ve doğalgaz faturasının da İBB tarafından ödendiği belirlendi. Bakım, onarım işleri için de İBB kasasından 54 milyon 122 bin 139 TL harcama yapıldı.

İÇİŞLERİ DOSYALARA EL KOYDU

İBB müfettişleri, İmamoğlu'nun “Derneklere, vakıflara, cemaatlere hizmet dönemi bitti” diyerek iptal ettiği protokol ve kira sözleşmeleri ile AKP döneminde dernek ve vakıflara yapılan mevzuata aykırı harcamaları kalem kalem çıkardı. Rapor, eski başkanlar Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal hakkında soruşturma izni almak için İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Ancak İçişleri Bakanlığı dosyaya el koydu.