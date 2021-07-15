Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB’yi devre dışı bıraktı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eyüpsultan'da Hz.Halid Bulvarı üzerinde yer alan arazisi için dikkat çeken bir imar planı değişikliğine imza attı. Daha önce İBB'nin yetki alanında olan Galata Kulesi ve Taksim Gezi Parkı'nın hukuksuz şekilde devredildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü, mevcut planlarda “kültürel tesis, çocuk tiyatrosu ve taşkın önlemli yapılaşma alanı” fonksiyonunda kalan yaklaşık 6 bin 250 metrekarelik alan için imar planı değişikliği teklifi hazırladı.

Parsellerin kültür merkezi yapılmak üzere 2 kat yapılaşma koşullarında “sosyal kültürel tesis” alanına alınması önerildi. Teklif, 4 Şubat 2021 tarihli Eyüp Belediye Meclisi'nde alınan karar ile uygun görüldü. Plan değişikliği gereğinin yapılması için İBB Meclisi'ne gönderildi. Plan değişikliği İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumları sırasında gündeme alındı.

“İBB VE KORUMA KURULU DEVRE DIŞI BIRAKILDI”

Değişiklik ile ilgili İBB Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, mevcut bölge planından yer alan “Koruma Kurulu kararı alındıktan sonra İBB'ce onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır” notunun iptal edilerek koruma kurulu ve İBB Başkanlığı'nın devre dışı bırakıldığına, bu yetkinin ilçe belediyesine verildiğine dikkat çekildi.

Bu açıdan teklifin üst ölçekli imar planlarına, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı olduğu kaydedilerek emsal teşkil edici ve hukuki açıdan yetki gaspı anlamına geldiğinin de altı çizildi. Plan değişikliği İBB Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti gruplarının muhalefeti, AKP-MHP gruplarının oyları ile kabul edildi.

VAKIFLAR VE İBB MÜLKİYET SAHİBİ

Planlama alanında bulunan 4 bin 515 metrekare büyüklüğündeki 63 numaralı parsel, Hazreti Eyüp Vakfı adına kayıtlı iken 2019 yılında yapılan düzeltme ile Fatih Sultan Mehmed Han-ı Sani Bin Murad Han (Ebu Eyyüb El-Ensari) Vakfı ve Sultan Mustafa Han-ı Salis Bin Sultan Ahmed Han Vakfı mülkiyetine geçti.

1602 metrekarelik 62 sayılı parsel ile 152 metrekarelik 15 sayılı parsellerin mülkiyeti de İBB'ye ait. 15 numaralı parsel üzerinde 1.derece korunması gerekli kültür varlığı olan hazire bulunuyor. Parsellerin şu an büyük kısmı çiçek serası, bir kısmı da açık otopark olarak kullanılıyor.

PLAN NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

Plan değişikliğinin gerekçesinde 63 numaralı parselin gelir getirici nitelikte taşınmaz olduğu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altındaki vakıf taşınmazlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ile yükümlü olduğu kaydedildi.

Parselin kültürel tesis alanı- çocuk tiyatrosu fonksiyonunda olması nedeniyle bu amaca uygun olarak kullanılamadığı belirtildi. Kültür merkezinin, idarenin yatırım programı içinde yer aldığı kaydedildi.

Gerekçede “Kültür merkezinin iç mekan tasarımlarında kat yüksekliklerinin kurulca ve ilçe belediyesince onaylanacak avan projesinde belirlenmesi gerekmektedir” ibaresi de yer aldı.

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