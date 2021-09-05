Vali Yerlikaya’dan yüz yüze eğitim öncesi uyarı

Yarın başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde uyarılarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Yüz yüze eğitime ara vermemek için tedbirlerimizi aldık. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, salgına karşı en büyük gücümüz aşı. Onun için eğer hala bugüne dek aşılarını yaptırmayanlar varsa lütfen artık yaptıralım" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın başlayacak 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı öncesinde açıklamalarda bulundu.

2 MİLYON 696 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPIYOR

İstanbul'da 2 milyon 696 bin 692 öğrencinin ve 154 bin 407 öğretmenin yeniden ders başı yapacağını belirten Yerlikaya, “Tam 6 bin 748 okulumuz, adeta bir çiçek bahçesi gibi cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle dolacak” dedi.

Yerlikaya, İstanbul'da okullarda yapılan çalışmalarda son durumu ise şöyle açıkladı:

*Sadece 2021 yılı içinde İstanbul'umuza 36 yeni okul kazandırıldı. 68 okulumuz güçlendirildi. 19 okulumuzun protokolü hayırseverlerimiz ile imzalandı. 99 okulumuzun inşaatı ise devam ediyor.

“BİR DAHA ARA VERMEMEK İÇİN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK”

*Yüz yüze eğitime ara vermemek için tedbirlerimizi aldık. Ancak benim de bir vali olarak, bir baba olarak sizlerden çok önemli bir ricam var” diyerek vatandaşlara şöyle seslendi:

*Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, salgına karşı en büyük gücümüz aşı. Onun için eğer hala bugüne dek aşılarını yaptırmayanlar varsa lütfen artık yaptıralım.

“AŞILARIMIZI TAMAMLAYALIM”

*Birinci doz aşısını yaptıran kardeşlerim. Aşılarımızı lütfen tamamlayalım. Maske, mesafe, temizlik kurallarından asla ödün vermeyelim.

*Eğitim sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da aydınlatan çok güçlü bir meşale. Koronavirüs salgınının bu meşaleyi söndürmesine, eğitim hayatımızı sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz. Covid-19 geleceğimizi bizden alamayacak.

İlginizi Çekebilir MEB 81 ile yazı gönderdi: Okullarda pozitif vaka çıkarsa ne olacak?

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Koca il il açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 kent