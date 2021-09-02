Validebağ Gönüllüleri koruya sahip çıkıyor

Validebağ Korusu'nda yapılaşmaya karşı çıkan vatandaşlar, koruma kurulu onayı olmadan 1. derece doğal sit alanı içindeki yol yapımını engellemek için makinelerin önüne yattı.

Ümit TÜRK

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İstanbul Üsküdar'da bulunan ve 1'inci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı statüsünde yer alan Validebağ Korusu’na belediye tarafından yapılmak istenen yol, Validebağ Gönüllüleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Daha önce de “Rehabilitasyon Projesi” adı altında ranta açılmak istendiği mahalleli ve çevreci aktivistler tarafından dile getirilen koruya, bugün itibariyle yürüyüş yolu yapılacağı gerekçesiyle kum döküldü.

“KORUMA KURULU ONAYI OLMADAN…”

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin, doğal sit alanında yol yapma girişimine karşı olan vatandaşlar, makinelerin önüne yatarak engellemeye çalıştı.

Görüntüler ‘Validebağ Gönüllüleri’ hesabından paylaşılan görüntülerin altına, “Burası 1. Derece doğal sit alanı koruma kurulu onayı olmadan adım atamazsınız! @uskudarbld koruya verdiğiniz zararın dönüşü yok. Bunun neresini anlamıyorsunuz. Korudan çıkın tüm koru severleri bu saçmalığa dur demeye çağırıyoruz.” denildi.