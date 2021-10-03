Vali’den AKP’li Kurtulmuş’a padişah karşılaması

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehre gelen AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u gece yarısı bizzat karşıladı. Vali, Kurtulmuş karşısında yarı öne eğilmiş şekilde ve eli göğsünde karşılama yaptı.

Ali Ekber ERTÜRK

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“AKP İl Başkanı ile ters düştü” diye Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ın görevden alınması tartışılırken, Ordu’dan skandal bir görüntü geldi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehre gelen AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’u gece yarısı bizzat karşıladı. Kurtulmuş karşısında yarı öne eğilmiş şekilde ve eli göğsünde karşılama yapan Vali Sonel’in bu görüntüsü, padişahlara yapılan selam duruşunu hatırlattı.

ELAZIĞ VALİSİ GÖREVDEN ALINMIŞTI

AKP’lilerin mülki amirlere müdahalesi son olarak Elazığ’da yaşanmıştı. Vali Erkaya Yırık, AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile ters düşmesiyle gündeme gelmişti. AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda Elazığ Valiliği’nde yapılan deprem toplantısına katılması sonrasında muhalefetten gelen eleştiriler üzerine “Bir davet söz konusu değil. Spontane gelişen bir durum söz konusu” diyen ve AKP il Başkanı Yıldırım'ın “Bir devlet adamının böyle bir açıklama yapması ihtimal ve akıl dışıdır” diyerek tepkisini çeken Elazığ Valisi Erkaya Yırık merkeze alındı.