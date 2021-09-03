Valiliğin yanına başına kaçak külliye

Mersin Müftülüğü Valilik binasının bulunduğu ada içerisindeki bir parsele külliye yapmak üzere harekete geçti. Planlarında “resmi kurum” geçen alanın ‘İbadet alanı” için yapılan teklif komisyonlarda sonuçlanmadan ve Büyükşehir meclisinden geçmeden, inşaat ruhsatı alınmadan yapımı başladı. Ruhsatsız temel kazısı ise AKP’li Akdeniz ile MHP’li Erdemli Belediyesi’nin resmi araçlarıyla yapılıyor.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Müftülüğü, Valilik binasının da yer aldığı parsele komşu alanda içinde toplantı salonları, cami ve sosyal donatı alanlarının da yer aldığı külliye yapımı inşaat ruhsatı almadan kaçak devam ediyor. İmar planlarında ‘Resmi kurum' işaretli alanda yapılmak istenen ve ‘İbadet alanı' yönündeki teklif ilgili komisyonlarda sonuçlanmadan ve Büyükşehir meclisinde tartışılıp karara bağlanmadan yapılan kaçak inşaattaki temel kazısı AKP'li Akdeniz ile MHP'li Erdemli Belediyesi'nin resmi araçlarıyla tam gaz sürüyor.

İnşaat alanını yerinde inceleyen CHP'li Meclis Üyesi Abdurrahman Yıldız, ibadet alanı teklifinin komisyonlardan geçmediğini doğrulayarak, “Bu durum laik hukuk devletine yakışmıyor. Devletin bir kurumu olan müftülük, bütün imar yasa ve yönetmelikleri yok sayarak bir kaçak inşaat yapmaktadır” dedi.

Mersin Müftüsü Şaban Kondi, bir süre önce tapu imar planlarında “Resmi kurum” işaretli Valilik binasının da yer aldığı 10.478 adada yer alan 31 numaralı 6371 metrekarelik alanda külliye yapmak üzere bir süre önce çalışma başlattı. Müftü Kondi, alanın “İbadet alanı” şekline dönüştürülmesi konusunda merkez Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüşerek konuya duyarlı olması talebinde bulundu. Her iki CHP'li Başkan da bunun için plan tadilatının ilgili komisyonlardan ve meclislerden geçmesi gerektiğini ifade etti.

KOMİSYONLARDA GÖRÜŞÜLÜYOR

Müftülüğün talebi üzerine alanın ibadet alanı olması yönündeki teklifi içeren 5 binlik plan revizyonu bir süre önce Yenişehir Belediyesi meclisinden geçti. Karar Büyükşehir meclisinde görüşülmek üzere havale edildi. Teklif bir süre önce yapılan meclis toplantısında binlik planlara işlenmesi için Çevre, İmar ve Ulaştırma Komisyonu'na havale edildi. Bir süre önce yapılan komisyon toplantılarında CHP'li bazı meclis üyeleri, laik bir ülkede Valiliğin yanına külliye yapılmasının kabul edilemeyeceğini dile getirerek karşı çıktı. Komisyon yaşanan tartışmalar nedeniyle teklifi karara bağlamadan dağıldı.

RUHSAT ALMADAN TEMEL KAZISI

Söz konusu teklif ilgili komisyonlardan geçmeden ve inşaat ruhsatı alınmadan Mersin Valilik binasının komşu parselinde külliye yapılması için çalışma başlatıldı. Müftülük tarafından başlatılan çalışmalarda külliyenin temel kazısı kazılmaya başlandı. Cumhur İttifakı'na mensup AKP'li Akdeniz ile MHP'li Erdemli Belediyesi'nin resmi plakalı araçlarıyla külliyenin temel kazısı yapılıyor. Külliye yapılması planlanan alanın yakınında ise 3 cami bulunması da dikkat çekiyor.

“LAİK HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE AYKIRI”

Mersin Müftülüğü’nce ilgili inşaat ruhsatı alınmadan temel kazısı yapılan külliye inşaatını yerinde inceleyen CHP'li Büyükşehir Meclis Üyesi Abdurrahman Yıldız, yaşananlara büyük tepki gösterdi. Ruhsat alınmadan yapılan kazının “Kaçak” olduğunu ve son derece sakıncalı olduğunu belirten Yıldız, “Öncelikle valilik binası ve alanı kamusal bir alan dolayısıyla laik bir devletin en başat kurumunun içinde bir müftülük külliyesi doğru bir şey değil. Yani laik bir devlet yurttaşlarının inançları arasında ayrım yapmaz. Herhangi bir dini ya da mezhebi devleti simgeleyen kurumun içine getirip yerleştirmez. Bunu yaparsa ayrımcılık yapmış olur. Özetle bu valilik kampüsüne müftülük hizmet binası, sosyal tesis ve camii yapma işi en başta laik hukuk devleti ilkelerine aykırı bir durumdur” dedi.

“KENT PLANLARI HENÜZ BİTMİŞ DEĞİL”

Söz konusu külliye yapımına yönelik ruhsat çıkarılabilmesi için öncelikle kent planlarının tamamlanması gerektiğini vurgulayan Meclis Üyesi Abdurrahman Yıldız, “5 binlik planlar henüz bitmiş değil, yapılan itirazlar henüz komisyonda bile görüşülmedi. Eylül ya da ekim meclisinde sonuçlandırılacak. Buna rağmen binlik yani uygulama planları beş binlik planlar neticelenmedi. Ben ve bir kısım Yenişehir Meclisi üyesi arkadaşın şerhine rağmen mecliste geçirilerek onaylanmak üzere büyükşehir meclisine gönderildi. Büyükşehir meclisine onaya gönderilen planda müftülüğün projesi ile uyumsuz. Planda toplam 4 kat ön görülmesine rağmen müftülüğün uygulamaya başladığı proje 5 katlı. Yani hem ruhsatsız ve kaçak yapı yapan müftülük hem de sakatta olsa hala onaylanmayan ve büyükşehir komisyonunda bekleyen, Yenişehir planından farklı bir proje yani hem kaçak hem uygunsuz” diye konuştu.

“DEVLETİN KURUMU KAÇAK İNŞAAT YAPIYOR”

Devletin bir kurumu olan müftülüğün bütün imar yasa ve yönetmelikleri yok sayarak bir kaçak inşaat yaptığının altını çizen Yıldız daha sonra şunları söyledi:

“Öyle ki, plan büyükşehir meclisinde onaylanmayabilir. Böyle olunca yapılan imalatın yıkılması gerekir ki bu bir kamu zararıdır. Burada Cumhur ittifakının oy çokluğu var. ‘Mecliste her türlü kararı aldırırız' anlayışı ile müftülüğün şehir meclisine emrivakisi söz konusudur. Bu imar planı tadilatı bir yanıyla da laik hukuk devleti ilkelerine aykırı iken diğer yandan da bütün imar yasa ve yönetmeliklerine aykırıdır. Ama en önemlisi meclise topyekûn bir emrivaki söz konusudur. ‘Biz inşaata başlıyoruz, siz ardından durumu planlara uydurun' emrivakisi vardır. Bu tarz hoş değildir. Bu kaçak inşaatın zamlan geçirilmeden mühürlenerek durdurulması gerekiyor. Biz ibadet alanına karşı değiliz, ancak konu hala komisyonlarda ve mecliste sonuçlanmadan ruhsat almadan inşaata başlanılması son derece sakıncalıdır. Yarın bu inşaatta biri ölse bunun hesabını kim verecek? Oluşan kamu zararını kim karşılayacak?”

Öte yandan söz konusu alanda temel kazı çalışmaları ise tam gaz devam ederken ilgili teklif İmar, Çevre ve Ulaşım Komisyonu'nda karara bağlanması için görüşülecek. 3 komisyonun 21 kişiden oluşan meclis üyelerinde MHP 9, AKP 3, CHP ise 9 meclis üyesine sahip. Dağılıma göre Cumhur ittifakının 12 oyla üstünlüğü bulunuyor. Komisyonlardan çıkacak karardan sonra konunun önümüzdeki hafta yapılacak Büyükşehir Meclis toplantısında ele alınarak nihai karara bağlanması bekleniyor.