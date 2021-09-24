Valilik binası önünde gözaltına alınmışlardı, serbest kaldılar

Bir süredir grevde olan Bel Karper ve Adkotürk işçileri, dün dertlerini anlatmak için gittiği Tekirdağ Valiliği önünde polisin sert müdahalesiyle karşılaşmış ve 58 işçi yaka paça gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan işçileri gece saatlerinde serbest bırakıldı.

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Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş sendikasına üye Bel Karper ve Adkotürk işçileri, işverenin kayıt dışı taşeron işçilerle grevlerini kırmaya çalıştığını belirterek sorunlarını dün Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’a anlatmak için valilik binasına gelmiş ancak polisin sert müdahalesiyle karşılaşarak, 58 işçi yaka paça gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan işçilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.

“SENDİKAL HAKLARINI ALINCAYA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Tekgıda-İş Sendikası Gebze Yöneticisi Yunus Durdu, işçilerin serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı. Durdu şunları söyledi: “130 gündür Bel Karper’de 30 gündür de Adkotürk işçileri grevlerini sürdürüyor. İş-Kur’un kaçak işçi getirmesine rağmen bunlara kaymakamlık tarafından tespit edilmesine rağmen kaymakam, jandarma görevini yapmadığı gibi hem Bel Karper’de hem de Adkotürk’te iş verenin yanında yer alarak oradaki grevdeki işçilere para cezaları kesti. Bu işçilerin grevlerini kırmaya çalışan kaymakamı, kolluk kuvvetleri bu gün itibariyle saat 10.00’da vali beye anlatmak, çözüm bulmak için geldiğimiz noktada gözaltına alındık. Bizler tam 13 saatin ardından serbest bırakıldık. Buradan şunu belirtmek istiyorum, bizim mücadelemiz asla bitmeyecektir Bel Karper ve Adkotürk işçileri sendikal haklarını alıncaya kadar mücadelemiz devam edecek.”

“BİZ DÖNMEYİZ YOLUMUZDAN”

Tekgıda-İş Sendikası temsilcisi Suat Karlıkaya da sosyal medya hesabından işçilerin serbest bırakılmasını şu sözlerle duyurdu:

“Dostlar saat gece 00:40 itibarı ile gözaltılar bitmiş bütün arkadaşlarımız serbest kalmıştır. Kasıtlı olarak ifadeleri uzatmayı yolumuzdan döndürebilmek için yol görenlere diyoruz ki ‘dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan…’ Tüm dostlara desteklerinizden dolayı sonsuz teşekkürler”

“ÇEVİKKUVVET POLİS MÜDÜRÜNÜN ‘SÜPÜRÜN’ SÖZLERİNE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ”

Sendikacı Karlıkaya, İşçi ve sendikacıların, valilik önünde dertlerini anlatmaya çalışırken polis şefinin “Çevik, süpürün!” diye talimat vererek kendilerini merdivenlerden iterek gözaltına aldırtmasına da sert tepki göstermişti. Karlıkaya “işçisini dinlemek yerine süpürten vali tabi ki istifa etmek zorunda. Pislik süpürülür, biz tertemiz insanlarız, süpüreceğiniz insanlar başka yerde, koltuklarında oturuyor gidin onları süpürün. Haklı davamızdan vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Bel Karper fabrikasında Tek Gıda-İş sendikasının çalışmaları sonucu fabrikada çoğunluk sağlanarak yetki alınmış, buna rağmen patron Toplu İş Sözleşmesi (TİS) için masaya oturmamıştı. Bu süreçte 12 işçi ücretsiz izne, bir işçi ise işten çıkarılmıştı. Tek Gıda-İş önderliğinde 17 Mayıs'ta grev kararı alan işçiler, Çorlu'daki fabrika önünde grev çadırı kurmuştu.