Valilikten Gençliğe Hitabe skandalına açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘korumaya aldık’ dediği Gençliğe Hitabe’nin, valilik binasının önündeki mazgala ters çevrilerek ve kesilerek serildiği ortaya çıkmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Zonguldak Valiliği ihmali bulunan görevlilerin tespiti amacıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soru önergesine verdiği yanıtta ‘korumaya aldık' dediği Zonguldak Valiliği'nin dış cephesinden kaldırılan Gençliğe Hitabe'nin, valilik binasının önündeki mazgala ters çevrilerek ve kesilerek serildiği ortaya çıktı.

Gençliğe Hitabe'nin durumunu görüntüleyen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Verilen yanıtın doğru olmadığı açıkça görülüyor ve aynı zamanda büyük bir saygısızlık” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Zonguldak Valiliği, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin tadilat nedeniyle yerinden kaldırılarak muhafaza altına alınmasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti amacıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Hükümet Konağı'nın ön cephesinde yer alan ve bina duvarlarında 2017 yılında yapılan tadilat nedeniyle kaldırılarak muhafaza altına alınan ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından gündeme getirilerek ulusal bir kanalda habere konu olan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi’nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatılmıştır” denildi. (İHA)