Vali yakın korumasını özel kalem müdür vekili yaptı

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumu Münir Karaloğlu, valilik özel kalem müdürü olarak görev yapan Mustafa Çakmak'ı görevinden alarak yerine ise yakın koruması Yavuz Demir'i özel kalem müdür vekili olarak ataması tepki çekti.

Evren DEMİRDAŞ

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Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumu Münir Karaloğlu, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü'nde yaptığı atama tepki çekti. Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir yıldır özel kalem müdürlüğü görevini yapan Mustafa Çakmak Vali Karaloğlu'nun talimatıyla görevden alındı. Karaloğlu, Çakmak'ın yerine yakın korumalığını yapan Yavuz Demir'i özel kalem müdür vekili olarak atadı.

“ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ADAM KAYIRMANIN BAŞKA BİR YÖNTEMİ OLARAK KULLANILIYOR”

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Kayyımı Münir Karaloğlu Olağanüstü Hal valisi gibi davrandığını belirten DEVA Partisi Diyarbakır il başkanı Cihan Ülsen, kayyumun Diyarbakır Büyükşehir belediyesinde yaptığı atamaları hatırlatarak şu ifadelerde bulundu.

“Büyükşehir Belediyesindeki ‘İthal bürokrat atamaları', ‘çifte maaş' ve ‘torpil atamalar' ile ilgili olarak hiçbir açıklama yapmayan, şeffaflık ve denetimden uzak bir şekilde iş ve işlem yapan Kayyım geçtiğimiz aylarda, Büyükşehir Belediyesine bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ)'de skandal atamalar yapmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Vali ve Büyükşehir kayyumu Münir Karaloğlu'nun talimatı ile AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'in kuzeni Sibel Çelik DİSKİ'ye özel kalem müdürü yapılmış, buradan da Özel Kalem Müdürlüğü yoluyla devlet kadrosu alan Çelik Antalya iline tayin edilmişti. Şimdi de Diyarbakır valisi, valilik özel kalem müdürünü görevden alarak yakın koruması olan Yusuf Demir isimli kişiyi özel kalem müdür vekili olarak atamıştır. Bu konuda Vali Karaloğlu’nun bir an önce açıklama yapmasını bekliyoruz.

Devlet ve idare geleneğini yok sayan bu uygulama, milyonlarca insanın hakkı ve hukuk gasp edilerek yapılmaktadır. Görebildiğimiz kadarıyla özel kalem müdürü ya da vekili statüsü / atamaları adam kayırmanın başka bir yolu ve yöntemi olarak kullanılıyor. Merkezi idarenin bu duruma el koyması ve başkaca bu şekilde atamaların gözden geçirilmesi ve varsa bu atamaların ve memurlukların geri alınması gerekmektedir. Konunun takipçisi olacağız.”

Yapılan atamayla ilgili aradığımız Diyarbakır Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü yetkilileri sorularımıza ilişkin geri dönüş yapmadı.

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