‘Vallahi test kitabı alamıyorum’ diye seslenen gence Akşener’den yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bingöl'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bir lokantacı her gün her şeye zam geldiğini ve bu duruma yetişemediklerini söyledi. Bazı işyeri sahipleri kiralarını ödeyemediklerini, Maliye ve SGK'ya borçlu olduklarını Akşener'e anlattı.

Evren DEMİRDAŞ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl 33 Er Şehitler Anıtı'nı ziyaretinin ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bir lokantaya giren Akşener'e lokantacı, “Her gün her şeye zam geliyor. Bugün aldığımız şeyi yarın aynı fiyata alamıyoruz. Kazancımız yarı yarıya eriyor. Mücadele ediyoruz ayakta durmaya çalışıyoruz ama nereye kadar bilmiyoruz” dedi.

Tavuk dönerin fiyatını soran Akşener'e lokantacı yarım ekmek 15 lira olması gerekirken biz 11 liraya satıyoruz. Alım gücü düşük. Eskiden 25 kişi çalıştırıyordum şu an 12'ye düştü bu rakam. İleriye gideceğimize her gün daha da geriye gidiyoruz. İnsanların nakiti yok, bir dürümü bile kart ile alıyorlar” diye konuştu. Bir başka esnaf ise kirasını ödeyemediğinden yakınarak, “İşsizlik çok fazla. En zengin olan ilde bile işsizlik çok yüksek” diye konuştu.

Akşener'in, “Ev geçiniyor mu buradan?” şeklindeki sorusuna da esnaf “Çok zor” diye yanıt verdi.

BABAMA YARDIMCI OLMAK İÇİN ELMA TOPLAYIP SATIYORUM

Cadde üzerinde babasının asgari ücretle çalıştığını belirten bir genç Akşener'e, “Ben babama yardımcı olabilmek için elma toplayıp satıyorum. Ben bir test kitabı bile alamıyorum vallahi alamıyorum. 11.sınıftayım, seneye sınava hazırlanacağım. 80 lira olmuş test kitapları. Ben şu an sınava mı çalışayım, geleceğimi mi düşüneyim Meral hanım, karar veremiyorum” dedi.

Akşener ise, “Yemin etmene ne gerek var oğlum” şeklinde yanıtladı.

ESNAF ÇOK ŞÜKÜR DİYOR AMA…

Ziyaretleri esnasında bir gazetecinin “Esnafın hali tatlı mı, acı mı?” şeklindeki sorusunu Akşener, şöyle yanıtladı:

* Esnafın durumu acılıktan ekşiliğe doğru geçiyor. Sektöre göre değişse de bizim insanımızın doğal bir refleksi var.

* Esnaf nasılsın diye sorduğumuzda çok şükür diyor ama sonrasında çok önemli tavsiyelerde bulunuyor. O tavsiye ve talepleri dile getirdiğiniz zaman zorlukları olduğunu anlıyorsunuz.

* Stopaj vergisinin onlar söyleye söyleye yüzde 10'a indirilmişti şimdi tekrar yükselttiler. Elektrik paralarında zorlanıyorlar.

* Çalıştırdıkları insana asgari ücret veriyorlar onun vergisini veriyorlar. Asgari ücretten vergi alınmaması istiyoruz.

“İŞÇİ ÖDEMELERİ YAPARKEN ZORLANIYORUZ”

Bir başka esnaf da işçilerin ödemelerini yapmakta zorluk çektiğini belirterek, “Ben 15 kişi çalıştırıyordum sigortalarını ödeyemedim. Bingöl balı olarak bal satamadık elimizde kaldı ürünler. Maliye’ye, SGK'ya borcumuz var. Bunu dile getirin” ifadeleri ile Akşener'e seslendi. Bir gazeteci ise dışarısı yoğun bir kalabalık olduğunu ve bu kadar ilgiyi bekleyip beklemediği sorusunu Akşener'e yöneltti. Akşener, “Ben miting adına gezmediğim için dolayısıyla kendiliğinden oluşan bir kalabalık karşısında elbette ki heyecan duyuyorum, mutlu oldum” dedi.

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