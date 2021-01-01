Vatan Partisi Muğla İl Başkanı yaşamını yitirdi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Vatan Partisi Muğla İl Başkanı 63 yaşındaki Turan Baş, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Daha önce Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Sekreterliği yapan ardından Muğla'ya taşındıktan sonra 23 Şubat 2020 tarihinden itibaren il başkanlığı görevini yürüten Baş'ın kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

“TURAN BAŞKANIMIZ MÜCADELEMİZ İÇERİSİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Vatan Partisi Muğla Öncü Gençlik İl Başkanı Yağız Coşkun SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Turan Baş, bizler için örnek bir lider, bir ağabey, bir baba, bir mücadele arkadaşıydı. Sofrasından az yemek yemedik. Nasihatlerinden az yararlanmadık. Mücadelesinden hep örnekler aldık. Liseli yıllarından itibaren, vefatına kadar kendini Türk Milleti’ne ve insanlığa adamış bir aydınlıkçıdır.

* Şerefleri, fedai, erdemli yaşamın büyük bir örneği. Nefes aldığı sürece kendisini, milletine, insanlığa ve partimize adamıştır. Başkanımıza söz veriyoruz. Bıraktığı bayrağı değil yere düşürmek her zaman daha ileriye taşıyacağız. Turan Başkanımız mücadelemiz içerisinde yaşamaya devam edecektir.

Baş'ın cenazesi bugün İstanbul Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye eşi Güzin Baş ve sınırlı sayıda yakını katıldı.

TURAN BAŞ KİMDİR?

1957 yılında Trabzon-Beşikdüzü’nda dünyaya gelen Turan Baş, ilk,orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Televizyon ve Müzik yapımcılığı yaptı. Baş, Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Sekreterliği ve Muğla İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.