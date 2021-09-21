Vatandaş Akşener’e böyle dert yandı: Kendimizi doyuramıyoruz ki çoluk çocuk doyuralım

İstanbul Çatalca'da esnaf ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yanına gelen bir kadın geçinememekten şikayet etti. Bin 800 lira emekli maaşı aldığını söyleyen kadın, "Maaşı yetiştiremiyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza bir şey veremiyoruz. Kendimizi doyuramıyoruz ki çoluk çocuk doyuralım" dedi.

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, İstanbul Çatalca’da mahalleleri ziyaret etti, vatandaşlar ve esnafla konuştu. Akşener’e, Çatalca ziyaretinde İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti. Esnaflar, Akşener’e yüksek elektrik faturalarından ve artan maliyetler nedeniyle isyan etti.

“ET ALAMIYORUZ”

Esnaf ziyareti sırasında Akşener’in yanına gelen bir kadın geçinememekten dert yandı. Aldığı maaşın yetmediğini ifade eden kadın, “Maaşı yetiştiremiyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza bir şey veremiyoruz, kendimize yapamıyoruz. Halimize bak. Geçinemiyoruz, çoluğumuzu, çocuğumuzu everemiyoruz. Torunun yanına gittim, ‘Anneanne bana para ver’ dedi, veremedim. O da bizim zorumuza gidiyor, yetiştiremiyoruz. Kendimizi doyuramıyoruz ki çoluk çocuk doyuralım” dedi.

Akşener’in ‘Bu akşam ne pişireceksin?’ sorusuna kadın, “Şurada 20 liraya patates aldım 2 kilo. Onu yapacağım. Ne yapayım? Bir şey alamıyoruz. Et alamıyoruz, şunu alamıyoruz, bunu alamıyoruz” şeklinde yanıt verdi.

“BİN 500 LİRA EMEKLİ MAAŞI ALAN BİR KİŞİ NASIL GEÇİNECEK?”

Akşener daha sonra Çatalca merkezde toplanan vatandaşlara hitap etti. Akşener şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki vatandaşların KİPTAŞ ile ilgili problemleri var, onun çözümünü istiyor. Onların derdi yönetimin kendilerine fahiş fiyat uygulaması, yönetimin o evlerden onların çıkmasını sağlamak için yaptığı girişimler. Bu ülkede bin 500 lira, bin 800 lira, 2 bin liralık, 2 bin 800 liraya kadar farklı farklı emekli maaşları var.

Bin 500 lira emekli maaşı alan bir kişi nasıl geçinecek? Torununa harçlık verebilecek mi? Buna karşılık 5 maaş alan danışmanlar var. Eğer şucu, bucu üzerinden gidersen, çırak çıkarsın, sen bin 500 lira almaya devam edersin, çocuğun işsiz kalmaya devam eder, atanamaz, liyakat uygulanmaz ama buna karşılık 5 maaş 250 bin lira maaş alan insanlar maaşlarını almaya o paraları yemeye devam ederler.”