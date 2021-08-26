Vatandaş, Akşener’e elektrik faturasını göstererek isyan etti

Esnaf gezilerine Sinop’ta devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e emekli olduğunu söyleyen bir vatandaş gelen elektrik faturasındaki KDV fiyatını göstererek, "Bu neyin nesi? Bu kadar soyuma olur mu bu milleti?" diyerek isyan etti. Faturayı gören Akşener ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Hakan KAYA

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“Memleket Gezileri” kapsamında yurdun dört bir yanını gezen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnaf gezilerindeki yeni durağı Sinop oldu.

Sinop'un Durağan ilçesinde yoğun ilgi gören Akşener burada esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

“BU KADAR SOYUMA OLUR MU BU MİLLETİ?”

Emekli olduğunu söyleyen bir vatandaş Akşener’e gelen elektrik faturasındaki KDV fiyatını göstererek isyan etti, 170 lira elektrik parasının KDV’sinin 145 lira olduğunu söyleyen vatandaş, “Bu neyin nesi? Bu kadar soyuma olur mu bu milleti?” diyerek isyan etti.

Faturayı görünce ‘Vay be!’ diyerek şaşkınlığını gizleyemeyen Akşener, vatandaşa ne kadar emekli maaşı aldığını ve geçinip geçinmediğini sordu.

Vatandaş ise, “3,5 bin lira emekli maaşı alıyorum. Bir ailem var başka kimsem yok yanımda. Çocuklarım asgari ücretle çalışıyor İstanbul’da. Onlara da yardım ediyorum. 100 bin lira bankaya borcum var” dedi.

MALİYETLER ÇOK YÜKSEK, BUNUN ÖNÜNE GEÇİLMESİ LAZIM

Beyaz eşya dükkanı işleten bir esnaf sıkıntılarını Akşener’e şu sözlerle aktardı:

* Habire zam geliyor. Maliyetler yüksek bunun önüne geçilmesi lazım. Örneğin bir suntanın tabakası 150 liraydı, şu anda 450 lira.

* Bunlara bir çözüm bulunması lazım yoksa bu gidişle alım gücü düştüğü için gelecek yıllarda esnaf için de alıcı için de sıkıntı olur.

* 20 yıldır beyaz eşya satışı yaptığın söyleyen başka bir esnaf ise kredi ve mal borcu olduğunu belirterek satışların durgun olmasından ve gün içinde hiç siftah yapamadığından yakındı.

“3600 EK GÖSTERGEYİ ÇIKARTMAK BİZE NASİP OLACAK”

Akşener, esnafları gezdikten sonra bölgedeki halka seslenerek şunları söyledi:

* Öncelikle burada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Esnafın dükkanında işsiz gençle karşılaşıyorsunuz o gencin derdini dinliyorsunuz.

* Tenceresiyle kaynatmakta problemi olan kadınla karşılaşıyorsunuz onun derdini dinliyorsunuz, velhasıl kelam kadar dertli insan varsa o tüccarların içinde karşılaşıyorsunuz ve onların dertlerini dinliyorsunuz.

* Bunları yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Ben bütün bu bilgileri arkadaşlarımla birlikte alıyorum, grup konuşmamızda çözümleriyle birlikte sizin taleplerinize uygun olarak bunu grup konuşmamızda dile getiriyoruz Türkiye’ye mal ediyoruz.

* Arkasından milletvekili arkadaşlarımız soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun teklifleri veriyorlar.

* Ve sonuç itibariyle o hafta sizden ne öğrendiysem Türkiye bütün bu dertleri öğrenmiş oluyor ve bütün siyasi partilerin bu konuda çözüm üretmesini sağlamaya çalışıyoruz.

* Dert dinlemek yerine, o derde çözüm üretmek yerine, ‘ o şuymuş, bu buymuş’ şeklinde size hiçbir faydası olmayan bir siyasi problemle karşı karşıyayız. Allah şahittir bunu birlikte yıkacağız.

* Herkes gelsin size bu meydanda hitap etsin. Nutuk atıp gitmesin ama dükkanlar gezsin ondan sonra sizinle görüşlerini paylaşsın.

* İnşallah 3600 ek göstergeyi çıkarmak bize nasip olacak. Atanamayan iki öğretmen dinledim bu gün burada.

* Diyor ki, ‘ Asgari ücrete düşecek bir süre sonra öğretmenlerin maaşı’ çalışan bunu söylüyor gözleri yaş içinde atanmadığını söylüyor.

* Cenab-ı Hak hepimizi o problemlerin üzerinde hepimize pay nasip etsin bize de çözmeyi nasip etsin.