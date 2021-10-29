Vatandaş Ata’sına koştu, gazeteciler Anıtkabir’den kovuldu

Cumhuriyet'in 98 yılında yüz binler Anıtkabir'e gitti, vatandaşların cumhuriyet coşkusunu ve Atatürk sevgisini görüntülenmek isteyen foto muhabiri ve haber kameramanları ise Anıtkabir'den çıkarıldı.

Zekeriya ALBAYRAK

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de, Atatürk’ün huzuruna çıktı. Resmi törenin ardından 7’den 70’e vatandaşlar Ata’ya akın etti.

Bu esnada foto muhabiri ve haber kameramanlarının Anıtkabir’den çıkarılması tepkilere neden oldu. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki kabrini ziyaret eden binlerce vatandaş adeta görüntülenmeyip, basından gizlenmek istendi.

TGC’DEN KINAMA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenini izlemek isteyen muhabirlerin engellenmesini bir açıklamayla kınadı. Açıklamada şu görüşler yer aldı.

AKREDİTASYON GİDEREK GENİŞLEMEKTE

– İktidarın bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını engelleyen iktidar, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok saymaktadır.

– Bazı gazetecilerin Başbakanlığa girişinin engellenmesiyle başlayan süreç, parti kongrelerine, bakanlıkların toplantılarına, cami avlularına, mezarlıklara, orman yangınlarına, resmi bayram törenlerine varacak kadar genişlemiştir. Bunun son örneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin yapıldığı Anıtkabir'e haber takibi için giden meslektaşlarımızın engellenmesidir.

TÖREN ALANI İKTİDARIN TEKELİNDE DEĞİLDİR

– Anıtkabir'deki töreni izlemek isteyen muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar İletişim Başkanlığı'nın akreditasyon uygulamasıyla içeri alınmamışlardır. Cumhuriyet Bayramı Töreni iktidarın tekelinde değildir.

– Tüm yurttaşlarımızı birleştiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bile gazeteciler arasında ayrım yapmayı başaran iktidar, halkın haber alma hakkını yine engellemiştir. İktidarın bu tutumunu kınıyoruz. İktidarı barış ve demokrasinin hakim olduğu, basın özgürlüğünün korunduğu bir ülke için bir kez daha akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye çağırıyoruz.