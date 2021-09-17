Vatandaş, Babacan’a dert yandı: Bunlar ülkeyi batırdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresi için gittiği Giresun’da esnafı ziyaret etti. Bir vatandaş “Sizin döneminizde 1 dolar 1 lira 25 kuruştu. Bunlar ülkeyi batırdı” diyerek ekonomiyi eleştirirken, bir kömürcü esnafı da kömür ve gübre fiyatlarında geçen seneye oranla artıştan dert yanarak "Geçen sene 30 liraya sattığım kömür bu sene 55 lira. Esnafın yüzde 80'i borçlu" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresi için gittiği Giresun'da bölge esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Ziyareti esnasında bir vatandaş Babacan'a, “Eskiden en başarılı bakandınız. Ben genelde Amerika'da yaşıyorum, sizi oradan hep izliyordum. O zaman ekonomi çok ilerideydi. Nasıl oldu da böyle oldu, anlamadık. Bunlar ülkeyi batırdı.” diyerek ekonomideki kötü gidişatı eleştirdi. “Sizin döneminizde 1 dolar 1 lira 25 kuruştu” diyen vatandaşa Babacan, “İyi hatırlıyorsunuz, yıllarca öyle gitti. Baktık ki kötüye gidiyor işler. Onun için yeniden çalışmaya başladık” diye karşılık verdi.

“ŞU ANDAKİ KADROLARLA MEMLEKETİN SORUNLARI ÇÖZÜLMÜYOR”

Bu sorunların çözülmesi için dürüst ve ehil kadroların iş başında olması gerektiğini vurgulayan Babacan, “Siyasi kadroların, bürokrasi kadrolarının, yöneticilerinin hem dürüst hem de işini bilen insanlar olması gerekiyor. Şu andaki kadrolar maalesef öyle değil. Onun için de ülke düzelmiyor” dedi.

“GEÇEN SENE 30 LİRAYA SATTIĞIM KÖMÜR BU SENE 55 LİRA”

Bir kömürcü esnafı ise, “Siz varken ekonomi mükemmeldi. Ben kömür satıyorum. Geçen sene 30 liraya sattığım kömür bu sene 55 lira. TSP gübre satıyorum. Geçen sene 130 liraya sattığım gübre bu sene 240 lira. Size güveniyorum.” dedi. Babacan, “Devlet enflasyonu yüzde 19 açıklıyor, o nasıl oluyor? 30'dan 55'e çıkınca yüzde 19 mu oluyor?” diye sordu. Esnaf, “Onu bilmiyorum, o kadar ekonomi bilgim yok. Normal bir esnafım. Şu anda millete güzel para verdiler, dağıttılar. Herkes borçlu, esnafın yüzde 80'i borçlu. Herkesin cebinde kredi kartı var. 10 tane kredi kartı olan var. Asgarisini yatırıyor. Verdiler verdiler, faiz faiz bitmiyor” dedi.