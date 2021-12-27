Vatandaş gönlünce yılbaşı alışverişi yapamıyor

Artan hayat pahalılığı, yılbaşı öncesi vatandaşı da esnafı da olumsuz etkiledi. Vatandaş alamamaktan, esnaf satamamaktan şikayet etti. Vatandaş bu yıl fiyatların el yaktığını ifade etti. Esnaf ise yabancı turistler 2-3 kilo kuruyemiş alıyorken yerli vatandaşın 50 gram, 100 gram alabildiğini söyledi.

Batuhan SERİM

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İktidarın ekonomi politikaları sonucu yaşanan ekonomik kriz vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yılbaşı akşamları hemen her evde sofraya konan kuruyemiş fiyatları da zam furyasından nasibini aldı. Tezgahlardaki fiyatları gören vatandaşlar eli boş döndü.

SÖZCÜ, İstanbul Eminönü Mısır Çarşısı çevresinde vatandaşlara mikrofon uzattı, “Yılbaşı öncesi gönlünüzce alışveriş yapabiliyor musunuz? Kuruyemiş fiyatları nasıl?” diye sordu. Aldığımız yanıtlar şöyle oldu:

“SATIŞLAR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÇOK DÜŞTÜ”

Metin Çildan: “Alışveriş yapanlar var ama geçen seneki gibi değil tabi ki. Önce yıla göre acayip düşüş var. Turistler istediklerini alabiliyorlar ama bizim Türk halkı fazla alamıyor. Aldığı şeyler de sadece lokum. Çerezlerden 100'er gram alabiliyorlar.

“YARIM KİLO ALACAKLARINA 50-100 GRAM ALIYORLAR”

Geçen seneye göre fiyatlara ortalama yüzde 60 zam geldi. Fiyatlar çok yüksek. Antep fıstığının fiyatı geçen sene 90-100 liraydı, şimdi 150 lira. Fındık 85 liraydı, 140 lira oldu. 100 lira olan kaju, 175 lira oldu. Türk vatandaşlar genelde lokum tercih ediyorlar. Çerez alırlarsa da karışık çerez tercih ediyorlar. Kayısı, hurma pek alınmıyor. Çünkü çok pahalı, hurma 130 TL oldu. Milletin bir günlük yevmiyesi… Fiyatlar yükseldikçe vatandaşların da alım güçleri düşüyor. Yarım kilo alacaklarına 100 gram, 50 gram alıyorlar.”

“HANGİSİ EN UCUZSA ONDAN ALIYORUZ”

Nergis Yusufoğlu: “Hangisi en ucuzsa ondan biraz biraz alıyoruz, ne yapalım. Lokum aldım, çerez fiyatları biraz ısırıyor… Geçmiş yıllarda çerez alabiliyorduk, bu sene alamıyoruz, fiyatlar pahalı. Geçen seneye göre fark var.”

“GÖNLÜMÜZCE ALIŞVERİŞ YAPAMIYORUZ”

Kemal Negüzel: “Gönlümüzce alışveriş yapamıyoruz, zor. Fiyatlar çok uçuk. Ben emekli maaşı alıyorum, bir gün, bir gün… Dün akşamdan beri bin 500 TL para harcadım ama istediğimi yine alamadım. Önceki senelerde yeni yıl öncesi istediğimiz gibi alışveriş yapabiliyorduk. En azından şu ana göre iyiydi. Ama şimdi imkan yok. Kahve aldım, dahasına para kalmadı. Gerisini sen düşün…”

“VATANDAŞIN ALIMINDA YÜZDE 300 DÜŞÜŞ VAR”

Barış Taşdemir: “Türk vatandaşlar istedikleri gibi alışveriş yapamıyor. Sıkıntı bayağı büyük. Alım gücü çok düştü. Vatandaşın alımında yüzde 300 düşüş var. Genelde müşterilerimiz yabancı. Yabancı müşteri olmasa aç kalırız.”

“ÖNCEKİ SENELERDE ÇOK GÜZEL ŞEYLER ALABİLİYORDUK”

Aysel hanım: “(‘Yeni yıl öncesi gönlünüzce alışveriş yapabiliyor musunuz?' sorumuz üzerine) Nerede…. Her şey çok pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz. Fiyatlar çok uçuk, felaket. Mahvolduk. Devlet bitti yani, battı. Önceki yıllarda çok güzel şeyler alıyorduk, her şeyi alabiliyorduk. Şimdi bir emekli maaşı 2 bin lira, hiçbir şey alamıyoruz ki. Ancak bir kahve alabildim, o kadar. Geçinemiyoruz ki. Bitirdiler ülkeyi. Allah sonumuzu hayır etsin.”

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