Vatandaşın yardım çığlığı: Köy yanıyor, Allah’ını, dinini seven koşsun

Manavgat yangınında kül olan köylerden Gebece köyünde yaşananlar kameralara yansıdı. Bir evin çatısından yardım çağrısında bulunan vatandaş, “İtfaiye yok, helikopter yok. Yardıma gelin arkadaşlar. Köy yanıyor. Allah’ını, dinini seven (yardıma) koşsun” diyerek yardım çağrısında bulundu.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir vatandaş, Antalya Manavgat Gebece köyünde yangınların ortasında çektiği video ile yardım çağrısında bulundu.

“KÖY YANIYOR, HELİKOPTER YOK”

Yangına müdahale eden itfaiye ve helikopter olmadığını belirten vatandaş, “Yardıma gelin arkadaşlar. Gebece köyü yanıyor, yok mu yardıma gelecek olan, can kurtaracak olan! Köy yanıyor, helikopter yok! Allah'ını, dinini seven (yardıma) koşsun” ifadelerini kullandı.