Vatandaşlara yardım kampanyası uyarısı

Manavgat Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara nakdi yardım kampanyası konusunda uyarılarda bulundu.

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Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

Sözen paylaşımında; “Manavgat’a yardım kampanyası’ adıyla yayınladıkları hesap numaralarıyla paralar toplayan sosyal medya sayfaları olduğunu öğrendik. Belediyemizin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını belirtir, kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim” diye yazdı.

Belediyenin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını dile ifade eden Sözen, “Nakdi yardım yapmak isteyenler Valiliğimizle temasa geçebilirler” diye konuştu.