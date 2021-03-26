Veli Ağbaba: Depremzedeler arasında ayrım yapmayı da AKP ile gördük

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 24 Ocak 2020 yılında Sivrice merkezli Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda ilçede büyük hasara yol açtığını, depremin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen bölgede halen yaraların sarılmadığını açıkladı.

Bazı mahallelerde aylar önce hak sahipleri belirlenmesine rağmen yerinde konut yapımında sıkıntılar yaşandığını kaydeden Ağbaba, “Battalgazi İlçesi'ne bağlı Tanışık, Hisartepe, Alhanuşağı ve Hacıyusuflar Mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda mahallede depremzedelere 2 katlı ev yapılacağı belirtilmiş, ancak daha sonra bu karardan vazgeçilmiştir. Depremzedelere TOKİ'nin müteahhitleri tarafından ‘karar alındı artık 2 katlı ev yapılmayacak, tek katlı ev yapılacak. İstiyorsanız sizlere tek katlı ev yapalım yoksa ev hakkınız yok’ denilmeye başlandı” ifadelerini kullandı.

“DEPREMİN ÜZERİNDEN 14 AY GEÇMİŞ HÂLÂ EV KONUSUNDA PAZARLIK YAPIYORLAR”

Ağbaba, şunları söyledi:

* Depremin üzerinden 14 ay geçmiş hâlâ depremzedelerle ev konusunda pazarlık yapıyorlar. Bazı mahallelerde ev yapılacak yerler düzeltilmiş, hazırlanmış ama, pişmiş aşa su katıp 2 katlı ev bir anda tek kata düşürülmüş.

* Bölgede hayvancılık var. İnsanlar evin alt katını ahır olarak kullanmak istiyor. Hayvanları olmayanlar alt katı depo olarak kullanmak istiyor. Evin altındaki 40-50 metrekarelik bir yer bile depremzedelere çok görülüyor.

* Mağdur olmuş, depremin vurduğu insanları bir de yapılacak ev üzerinde vurmak istiyorlar. Bitişik 2 köyden birinde çift katlı evleri bitirip teslim etmişler, diğer köyde tek kat dayatıyorlar. Depremzedeler arasında ayrım yapmayı da AKP ile gördük.

“HANİ DEVLETİN TÜM İMKANLARINI DEPREMZEDELERE KULLANACAKTINIZ?”

Hisartepe'de 5, Tanışık'ta 5, Alhanuşağı'nda 6, Hacıyusuflar'da 9 hak sahibi depremzede olduğunun belirtildiğini kaydeden Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

* Bir mahallede 5 tane çift katlı ev yapmaktan aciz misiniz? Hani devletin tüm imkanlarını depremzedelere kullanacaktınız.? Bu mu verdiğiniz sözler? Depremin üzerinden 14 ay geçmiş,hala tek kat mı çift kat mı tartışması yaşanması, müteahhitlerin ‘ya tek kat ya hiç' inatlaşması AKP'nin depremzedelere bakış açısının özetidir.

* Çift katlı evleri tek kata düşürülmesi emri kimler tarafından ve neden verildiği hem depremzedelere hem de kamuoyuna açıklanmalıdır.Depremzedelerin ulaştığı AKP milletvekillerinin de konuyla ilgili sessiz kalmaları ve çözüm bulamamaları ayrı bir tartışma konusu.

* Malatya'da önce 2 kat sözü verilip tek kat ev yapılmak istenen tüm depremzedelerin talepleri en kısa sürede yerine getirilmeli, tek katlı ev dayatmasına son verilmelidir.