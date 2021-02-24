Veli Ağbaba’dan Berat Albayrak açıklaması: Bunu bir aile meselesi olarak görüyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, salgın döneminde aylardır risk altında canları pahasına sipariş yetiştirmeye çalışan ve sayıları bir milyonu bulan motokuryelerin temsilcilerinin de katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ağbaba beraberinde Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Federasyon başkanı Çağdaş Yavuz ve motokuryeler ile birlikte CHP Genel Merkezi önünde basının karşısına geçerek motokuryelerin sorunlarını ve CHP’nin çözüm önerilerini dile getirdi.

Ağbaba, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası yaşananlarla ilgili de konuştu.

“ERDOĞAN'IN PARASINI HARCAMIŞ OLSAYDIN BİR ŞEY DEMEZDİK”

Ağbaba şunları söyledi:

* Dün İzmir'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan damatla ilgili düşüncelerini paylaştılar. Bunu bir aile meselesi olarak görüyorlar. Sanki biz aile içi bir meseleye karışmışız gibi söz söylüyorlar.

* Hakikaten bu söylenenlere insan inanamıyor. Ya damat senin evinin kasiyeri değil, damat Türkiye ekonomisinin hazinesini 2 yıl 4 ay boyunca teslim ettiğin birisi. Damat Türkiye ekonomisini çökertmiş en az 200 bin esnaf kepenk kapatmış.

* Görevde kaldığı her ay ortalama 64 bin kişi işsiz kalmış, dolar 4,67'yken göreve geldiğinde 8.52'ye çıkmış sen şimdi damadı aile içi mesele olarak görüyorsun. Hakikaten akıl alır gibi değil. Bu aile içi bir mesele değildir Türkiye'nin meselesidir.

* Kendi damadını atadığın gün bunun damat bakan olarak adlandırılacağını bileceksin. Türkiye'de tam anlamıyla ekonomik bir buhran var, aile işimize niye karışıyorsunuz diyorsun.

* Recep Tayyip Erdoğan'ın parasını harcamış olsaydın bir şey demezdik ya da Sayın Emine Erdoğan'ın parasını harcamış olsaydın bir şey demezdik ama harcamış olduğun para ama çökertmiş olduğun ekonomi Türkiye ekonomisi ve bu insanların ekonomisi.