Vicdansızlığın böylesi: Yolda yatan köpeği ezdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda yatan köpeğin kasten ezilme görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Hülya K. isimli bir sürücü aracıyla yolda yatan köpeğin üzerine kasten sürerek ezdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

ALI EKBER ŞEN

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Olay, Tarsus ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde dün meydana geldi. Hülya K. adlı sürücü 33 NIK 03 plakalı aracıyla yolda duran köpeğin yanına yaklaşıp kısa süre durup daha sonra da üzerine kasten sürerek ezmesi çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeği kasten ezen sürücü ardına bakmadan yoluna devam ediyor.

Yolda uzanırken üzerine kasten sürülen araçla feci bir şekilde ezilen köpek, can havliyle kaçarak ara sokakta kayboldu. Daha sonra hayvansever bir vatandaş tarafından yaralı durumda bulunan köpek veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Köpeğin durumunun kötü olduğu öğrenilirken vicdansız sürücünün yakalanması istendi.

Köpeğin kasten ezilme görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.