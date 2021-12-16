Villaya baskında 372 kilo MET ele geçirildi: 3 İranlı yakalandı

İstanbul’da uyuşturucu tacirleriyle mücadele eden polis ekiplerince lüks bir villaya düzenlenen operasyonda, 372 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ölüme en hızlı götüren uyuşturucu olarak bilinen metamfetaminle ilgili İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İranlılardan oluşan bir şebekenin uyuşturucu madde imal etmek için Büyükçekmece'de kiraladıkları villaya önceki gün operasyon düzenledi.

Operasyonda İran uyruklu S.B., M.M. ve S.M.L. adlı 3 kişi gözaltına alınırken, villada yapılan aramalarda işlenmeye hazır vaziyette 372 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, yakalanan 3 İranlı, polisteki ifade işlemlerinin ardından dün “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden S.M.L. hakkında “adli kontrol hükümleri” uygulanırken, S.B. ve M.M. isimli diğer 2 İranlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polisin baskın anları kameralara yansıdı.

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