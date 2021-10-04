Yabancı danışmanlara 3 yılda 35 milyon lira harcandı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım hükümetin son üç yılda yurt dışında görevlendirdiği yabancı danışmanlara 35 milyon lira harcadığını belirterek, “Son 20 yılda ülkenin geldiği nokta; açlık ve yoksulluk” dedi.

Selami AYDIN

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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Sayıştay verilerine göre hükümetin son üç yılda yurt dışında görevli yabancı danışmanlara 35 milyon lira harcadığını söyledi.

AKP'nin gidişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu olacağını belirten Yalım, “Sayıştay raporuna göre; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2020 yılında ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Güney Kore, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Malezya, Singapur ve Suudi Arabistan'daki ofislerinde çalışan yabancı danışmanlara, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 14 milyon 269 bin 272 lira ödedi. Ofis, yabancı yatırım danışmanları için 2018, 2019 ve 2020 yıllarında toplam 35 milyon 500 bin 112 lira harcadı. Sayıştay'ın raporuna göre; Ofis, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2020 yılında 88 milyon 153 bin 728 TL harcadı” ifadelerini kullandı.

YAPILAN HARCAMALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Yalım, Cumhurbaşkanlığınca yapılan harcamalara tepki göstererek, şu ifadelere yer verdi

– Son 20 yılda ülkenin geldiği nokta açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya çalışan insanlar, insani olmayan asgari ücretli çalışanlar, işsizler, yurt bulamayan öğrenciler, liyakatsizlik nedeniyle yurt dışına göç eden gençlerimiz. Tüm bunların sebebi ise AKP iktidarının rezil yönetimidir. Kendi çıkarları için, yandaşları için, beşli çete için tanınan imtiyazlar, sarayda harcanan milyonlar varken, halka azla yetinin, acıyı bal eyleyin denmiştir.

– Saray ve şürekası çift maaşlara doymazken, Türk gençleri işsizlikle boğuşurken, şimdi de yabancı danışmanlara milyonlarca lira akıtıldığına şahit oluyoruz. Bu devranı döndüreceğiz. Milletin kazandığı, gençlerin işsizlikle boğuşmadığı, asgari değil insanca ücretle geçinen insanların olduğu, Türkiye'yi terk etmek isteyenlerin değil Türkiye'ye gelmek isteyenlerin olacağı bir ülkeyi yaratacağız. AKP'nin yapılacak ilk seçimde gitmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu olacaktır”