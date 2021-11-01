Yağışlı hafta başladı… Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bu hafta yurdun önemli bir kısmında sağanak yağış hakim olacak. Türkiye'yi etkileyecek olan yağışlara rağmen sıcaklıklarda büyük değişiklik yaşanmayacak.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin hemen hemen her ilini etkileyecek olan yağışlı günler başladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre çarşamba gününe kadar geniş bir alanda yağışlar kendini gösterecek. Perşembe günü etki alanını daraltacak olan yağışlar cuma günü yurdu terk edecek.

BİRÇOK ŞEHRE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor.