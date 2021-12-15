Yağmur altında ucuz ekmek kuyruğu
Bursa'da Kestel Belediyesi'nin 1 liradan sattığı ucuz ekmekten alabilmek için vatandaşlar, ekmek büfesi önüne akın etti. Büfenin önünde vatandaşın yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü
Bursa’da 200 gram ekmeğin fiyatının 1,75'ten 2 liraya çıkarılmasının ardından vatandaş, 400 gram ekmeği 1 liradan satan Kestel Belediyesi’nin halk ekmek büfesi önüne akın etti.
UCUZ EKMEK ALABİLMEK İÇİN YAĞMURUN ALTINDA BEKLEDİLER
Vatandaşların, büfe önünde yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. O anları yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.