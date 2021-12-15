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Yağmur altında ucuz ekmek kuyruğu

Bursa'da Kestel Belediyesi'nin 1 liradan sattığı ucuz ekmekten alabilmek için vatandaşlar, ekmek büfesi önüne akın etti. Büfenin önünde vatandaşın yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü

Halil ATAŞ
Yayınlanma: 14:08 - 15 Aralık 2021 Güncellenme:
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Bursa’da 200 gram ekmeğin fiyatının 1,75'ten 2 liraya  çıkarılmasının ardından vatandaş, 400 gram ekmeği 1 liradan satan Kestel Belediyesi’nin halk ekmek büfesi önüne akın etti.

UCUZ EKMEK ALABİLMEK İÇİN YAĞMURUN ALTINDA BEKLEDİLER

Vatandaşların, büfe önünde yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. O anları yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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