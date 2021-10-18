Yağmur kazayı da beraberinde getirdi
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza Sarıkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Servet Akın (34) yönetimindeki 42 AH 527 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun kenarında ağaca çarptı.
Kazada minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA