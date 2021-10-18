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Yağmur kazayı da beraberinde getirdi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. 

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Yağmur kazayı da beraberinde getirdi

Kaza Sarıkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Servet Akın (34) yönetimindeki 42 AH 527 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun kenarında ağaca çarptı.

Kazada minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  DHA

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