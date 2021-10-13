Yakalanan düzensiz göçmen sayısı düştü

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre geçen yıl ile bu sene yılbaşından 13 Ekim’e kadar olan düzensiz göçmen ile yakalanan organizatör sayıları açıklandı. Geçen yıla oranla düzensiz göçmen olayında artış gözlenirken, yakalanan göçmen sayısında düşüş olduğu ortaya çıktı. Bu sene ölüm sayısında da büyük düşüş yaşanıyor.

Mustafa SARIİPEK

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Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre deniz ve karada geçen yıl ile bu sene yılbaşından 13 Ekim'e kadar olan düzensiz göçmen ile yakalanan organizatör sayıları açıklandı. Geçen yıla oranla düzensiz göçmen olayında artış gözlenirken, yakalanan göçmen sayısında düşüş olduğu ortaya çıktı. Bu sene ölüm sayısında da büyük düşüş yaşanıyor. Yakalanan organizatör sayısında ise bu sene geçen yıla oranla iki kattan daha fazla kişi ele geçirildi.

DENİZLERDE YAŞANANLAR

Denizlerde yaşanan düzensiz göçmen olay sayısına bakıldığı zaman her iki yılın Ekim aylarının 13'üne göre 2020 yılında 510, 2021 yılında ise 553 olay meydana geldi. Bu olaylarda düzensiz göçmen sayısı 2020 yılında toplam 17 bin 121 düzensiz göçmenin yakalandığı ortaya çıktı. Buna karşılık 2021 yılında bu sayının düştüğü gözlendi ve bu sene 15 bin 818 yasa dışı düzensiz göçmen yakalandı. Geçen yıl en fazla sayı 4 bin 67 kişinin yakalanmasıyla Ocak ayı oldu. 2021 yılında ise Eylül ayında gerçekleşti ve 3 bin 681 kişi yakalandı. En düşük sayı ise geçen yıl 253 kişi ile Nisan ayı olurken bu sene 391 kişi ile Ocak ayı oldu.

EN ÇOK CAN KAYBI GEÇEN YIL YAŞANDI

Düzensiz göçmen sayılarında hayatını kaybedenler en fazla geçen yıl oldu ve 37 kişi yaşamını yitirirken su rakam bu sene 8'e ulaştı. Geçen yıl 29 kişinin hayatını kaybettiği Ocak ayı kara ay olarak tarihe geçti. Bu senenin en fazla ölüm sayısı ise 4 kişi ile Eylül ayında oldu.

Yakalanan organizatör sayılarına bakıldığı zaman geçen yıl Ocak ayında 3, Mart'ta 3, Haziran ve Ağustos'ta 6'şar, Temmuz'da 1, Eylül ayında 11ve Ekim ayında 4 olmak üzere toplamda 34 kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı. 2021 yılına bakıldığı zaman ise bu sayının geçen yıla oranla iki kattan daha fazla olduğu gözlendi. Ocak, Mart, Nisan aylarında 5'er, Mayıs 6, Haziran 19, Temmuz 13, Ağustos 12 ve Eylül ayında 11 kişi olmak üzere toplam 76 kişi ele geçirildi.

BU SENE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMANIN ORTAKLAŞA RAKAMLARI

13 Ekim'e kadar yaşanan 40 olayda bin 774 düzensiz göçmen ile 41 organizatör ele geçirildi. En yüksek Mart ayında 344 göçmene karşılık Şubat ve Haziran aylarında 11'er organizatör yakalandı. Bu istatistiklere göre yılın 12 ayında da kaçak göçmen olayının yaşandığı ve göçmenler ele geçirildiği ortaya çıktı.