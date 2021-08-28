Yalova Belediyesi’nde Vefa Salman’a yakın isimler işten çıkarılıyor

CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yerine AKP'li meclis üyesinin vekalet ettiği Yalova Belediyesi'nden 11 kişinin işten çıkartılmasına tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan başkanlık makamına AKP’li meclis üyesinin geçmesinin ardından, belediyede 11 personel işten çıkarıldı. CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, işten çıkarmaların siyasi bir karar olduğunu öne sürerek tepki gösterdi.

“İŞÇİ KIYIMININ BAŞLANGICIDIR”

Yalova Belediyesi’nin işçi çıkartmasına tepki gösteren Gürel, “Bugün yaşanan, haksız yapılan bir işçi kıyımının başlangıcıdır. Tamamen siyasi bir operasyondur. O kadar siyasi, o kadar panikle hazırlanmış bir işten çıkarma operasyonu ki; daha ilgili kişiler tebligata imza atmadan SGK'dan cep telefonlarına işten çıkarıldınız mesajı geliyor” şeklinde konuştu.

“GEREKÇE PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ GÖSTERİLİYOR”

“İşten çıkartılanlara gerekçe olarak komik bir şekilde performans düşüklüğü gösteriliyor” diyen Gürel, “Hukuki prosedür gereği performansı düşük denilen işçilerden herhangi bir savunma isteme yok, herhangi bir uyarı yok hatta en komiği performans düşüklüğünü gösteren herhangi bir tutanak bile yok. Zaten bu siyasi işçi kıyımının başlayacağı toplu iş sözleşmelerindeki belediye yönetiminin tavrından belliydi” ifadelerini kullandı.

“SİZ GEÇİCİ BİR YÖNETİMSİNİZ”

Gürel, “1.5 yıldır uzatıldıkça uzatılan, artık komedi haline dönmüş belediye davası sürecinde, geçici yönetim iyiden iyiye kendilerini seçimle başa gelmiş zannetmeye başladılar galiba. Tekrar hatırlatalım. Yalova halkı sizi seçmedi. Yalova halkı belediye başkanı olarak Vefa Salman'ı seçti. Siz geçici bir yönetimsiniz. Meclisteki çoğunluğunuzdan dolayı orada oturabilmiş ve dava süreci siyaseten uzatıldığından dolayı oturmaya devam eden kişilersiniz” dedi.

“AKP’Lİ OLMAYAN VE SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANINA YAKIN KİŞİLERİ İŞTEN ÇIKARTIYORLAR”

İşten çıkarmaların tamamen kendi siyasi kadrolarına yer açma çabası olduğunu dile getiren Gürel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Geçici yönetim, belediyeden AKP'li olmayan veya seçilmiş belediye başkanına yakın kişileri haksızca işten çıkararak, yerine siyasi kadrolarını belediyeye yerleştirmeye çalışmaktadır. Yani bu çaba tamamen siyasi bir operasyondur. Göreve geldiklerinde halka şirin gözükmek için söylenen ‘Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ cümlelerinin de yalan olduğu ortaya çıkmıştır.

“SİYASİ EMELLERİNİZ İÇİN İNSANLARIN EKMEĞİ İLE OYNAYAMAZSINIZ”

Sizler sadece siyasi emelleriniz uğruna insanların ekmeğiyle oynayan insanlarsınız. Sizin amacınız belediye yönetmek değil, siyasi olarak kadrolaşmak. Bu artık çok açık ve net gözüküyor. Siyasi ekibinizi sırayla maaşa bağlayabilmek için her sene değiştirdiğiniz şirket yönetimlerinizden, kendinizden olmadığını düşündüğünüz insanları işten çıkarmanızdan niyetiniz açıkça görülüyor. Herkes bilsin ki; hiçbir şey yapanın yanına kar kalmayacak. Yalova'daki bu uzatılan dava yakında elbet bitecek, elbet seçilmiş belediye başkanı görevine dönecek. Bu süreçte neler olduğunu o zaman Yalova halkı detaylı olarak öğrenecek. Geri sayım başladı. Bu siyasi anlayışın sonu yakın. Korkunun ecele faydası yok. Kimse merak etmesin önümüzdeki genel seçimlerde tüm Türkiye'de güneş doğacak, ampul patlayacak.”

NE OLMUŞTU

Yalova Belediyesi'nde, muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından soruşturma genişletilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan başkanlık makamına AKP’li meclis üyesi Mustafa Tutuk seçilmişti. Tutuk, 3. turda kullanılan 30 oyun 17’sini alarak başkanlık koltuğuna oturmuştu.