Yalova’da Alevi vatandaşların yaşadığı evler işaretlendi

Yalova’da Bağlarbaşı Mahallesi’nde Alevi vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılara sprey boya ile ‘Alevi’ diye yazıldı. Polis, Alevi vatandaşların evlerini boya ile işaretleyen faillerin peşine düştü.

“İNSANLIK DIŞI HAREKETİ KINIYORUM”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, “Yalova gibi bir şehirde bazı Alevi yurttaşlarımızın evlerini işaretleyerek yapılan bu insanlık dışı, bu bağnaz hareketi esefle kınıyorum. Sorumluların hemen bulunması için emniyet yetkililerini acilen göreve çağırıyorum. Bu olayın muhakkak takipçisi olacağız. Bunu yapan yaratıkların Yalova'da yaşamasından dolayı da büyük utanç duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“BUNU YAPAN TESCİLLİ VATAN HAİNİDİR”

Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine bir tepki de Yalova MHP İl Başkanı Namık Öz’den geldi. MHP'li başkan Namık Öz, “Kapısına ‘Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir” dedi.

“AKILLARA ESKİ BİR TEZGAHI GETİRMEKTE”

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’nde Alevi evlerinin duvarına yazılan ayrımcılık bu eylemin akıllara daha önce bedeli kanla ödenmiş eski bir tezgahı getirdiğini vurgulayan Namık Öz şunları söyledi ;

“Türk milletinin, gerekli dersleri çıkardığı bu kışkırtmalara itibar etmeyecek derecede feraset sahibi olduğunu vurgulamak lazım. Kapısına ‘Alevi’ yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir. O boyanın ham maddesi bu coğrafyanın değildir.”

“KAPIMIZI ÇALIN ÇAYIMIZI İÇİN”

Yaşananlara tepki gösteren bir Alevi vatandaş ise, “Neden yazı yazıyorsunuz kapımızı çalın, kahvemizi için, çayımızı ikram ederiz. Bizler aşımızı paylaşan insanlarız… Öyle üç beş çapulcuya da papuç bırakamayız” ifadelerini kullandı.

CHP MAHALLEYE GİTTİ

CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Güler, Bağlarbaşı Mahallesi’nde evleri işaretlenen Alevi vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde konuşma yapan Güler, “Tarihte de örneği olduğu gibi bir fişleme çalışması söz konusudur. Sabah saatlerinden beri emniyet ile irtibata geçip mağdur vatandaşları tek tek ziyaret ettik. Bunu yapan faşistlere, ırkçılara, yobazlara geçit vermeyeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak.”

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