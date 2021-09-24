‘Yandaşa kıyak, vatandaşa tam eziyet’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; 17 gün süreyle gerçekleştirilen tam kapanmanın yapıldığı geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye genelinde yaklaşık 112 bini mesken abonesi olmak üzere 143 bin abonenin elektriğinin kesildiğini dile getirdi. CHP’li Akın; “Tam kapanma döneminde boş kalan köprü ve otoyollara kesintisiz garanti ödemesi yapılırken; aynı döneme yandaşa kıyak, vatandaşa tam eziyet yapıldı" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın; elektrik ve doğalgaz kesintileri konusunda her ay düzenli olarak Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvurulara gelen yanıtlar; tam kapanmanın uygulandığı Mayıs ayında da elektrik kesintilerinin durmadığını gösterdi. CHP'li Akın'ın başvurusuna yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 17 gün süren tam kapanma uygulamasının gerçekleştirildiği geçtiğimiz Mayıs ayında mesken, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abonelerine ilişkin verileri açıkladı.

30 MİLYON ELEKTRİK FATURASI ÜRETİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre; Mayıs ayında Türkiye genelinde mesken abonelerine 27 milyon 279 bin 686 fatura üretildi. Ticarethane abonelerine 2 milyon 598 bin 76 fatura üretilirken; sanayi abonelerine 18 bin 382 fatura gönderildi. Çiftçilerin kullandığı tarımsal sulama abonelerine ise 303 bin 372 fatura iletildi. Buna göre Mayıs ayında tüm abone gruplarına toplam 30 milyon 199 bin 516 fatura kesildi.

143 BİN ABONENİN ELEKTİĞİ KESİLDİ

Bakanlığın verilerine göre faturasını ödeyemediği için konutlardaki mesken abonelerinin 111 bin 846'sında elektrik kesintisi yaşandı. Ticarethane abonelerinin ise elektrik kesintisi yaşanan abone sayısı 29 bin 618 oldu. Fatura ödenmediği gerekçesiyle sanayi abonelerinden 167'sinde kesintiye gidildi. Çiftçilerin kullandığı tarımsal sulama abonelerinde ise kesinti yapılan abone sayısı 1607 oldu. Buna göre tam kapanma uygulamasının yapıldığı Mayıs ayında tüm abone gruplarında faturasını ödemediği gerekçesiyle 143 bin 238 abonenin elektriği kesildi.

82 BİN ABONENİN DOĞALGAZI DA KESİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Mayıs ayında 14 milyon 686 bin 229 mesken abonesi; 357 bin 210 ticarethane abonesi olmak üzere toplam 15 milyon 43 bin 439 doğalgaz faturası üretildi. Aynı dönemde 76 bin 368 mesken abonesinin doğalgazı faturasını ödeyemediği gerekçesiyle kesildi. Ticarethanelerde ise 5 bin 822 abonenin doğalgaz hizmetine kesinti uygulandı. Bu durumda toplam 82 bin 190 abonenin doğalgazının tam kapanmanın uygulandığı Mayıs ayında kesildiği ortaya çıktı.

“YANDAŞA KIYAK, VATANDAŞA EZİYET”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; corona virüs salgını nedeniyle vatandaşların hâlihazırda düşen gelirlerine karşın iktidarın faturaları düşürmek yerine peş peşe zam yaptığını dile getirdi. CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

“İktidar; 17 gün süren tam kapanmanın uygulandığı Mayıs ayında en çok desteği vermesi gerekirken vatandaşları fatura zulmüyle baş başa bıraktı. Tam kapanma döneminde boş kalan köprü ve otoyollara kesintisiz garanti ödemesi yapılırken; vatandaşların ise elektriği kesildi. İktidar; yandaşa ballı garanti ödemesi yaparken, vatandaşa ise kesintiyi reva gördü. Yandaşa kıyak, vatandaşa tam eziyet yapıldı.”