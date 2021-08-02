Yangın felaketi sürerken AKP’li belediye başkanından skandal ifadeler

AKP'li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangın felaketi sürerken, skandal ifadeler kullandı. Özeren'in "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, çok cüzi faizlerle istedikleri şekilde evleri tekrar yapılacak. Çok eski evi olan vatandaşlar 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler diye düşünüyorum. Onlara devletin teselli hibesi çok fazla" sözleri büyük tepki çekti.

SOZCU.COM.TR

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Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinin AKP’li başkanı Mehmet Özeren, bir Youtube kanalına yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangınlardaki son duruma ilişkin Özeren, “Merkez için kontrol altına alındı. Benim bir sloganım vardır. İlk günden beri. ‘İlçe yanıyor, tabelayı ateş aldı’ diye böyle zamanlarda siyaset yapmamak lazım. Muhalif kesim ciddi şekilde bir taraftan devleti bir taraftan beni tahrik etmek için son derece ciddi bir şekilde saldırı oldu. Fakat öyle değildi. Biz hep şunu söyledik, biz bu ülkeye ateşi sokmayacağız. Bu diyardan gitmek yok dedik” diye konuştu.

“Benim baştan beri savunduğum bir şey var” diye devam eden Özeren, “Tüm mahalleler için geçerli. Risk altında olmayan mahalle halkı dahil kendileri yapacak. Köyün etrafında, yerleşkenin etrafında güvenlik koridoru oluşturacağız. Ateş geçmeyecek şekilde. Biz sabahtan başladık” açıklamasında bulundu.

“KEŞKE BİZİM DE EVİMİZ YANSAYDI DİYECEKLER”

Özeren, evlerini yangında kaybeden vatandaşlar içinse şu ifadeleri kullandı:

* Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, çok cüzi faizlerle istedikleri şekilde evleri tekrar yapılacak.

* Ben şunu söylüyorum, çok eski evi olan vatandaşlar ‘keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler diye düşünüyorum. Onlara devletin teselli hibesi çok fazla.

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