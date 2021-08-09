Yangınlarda bakan ne dediyse tam tersi oldu

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin her sözü havada kaldı. Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı ve hâlâ devam eden orman yangınlarında Bakan Pakdemirli’nin açıklamaları farklı, yaşananlar farklıydı. Pakdemirli Manavgat yangınının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı, iki gün sonra köyler tahliye edildi. “Kemerköy Santralı için hiçbir tehlike yok” dedi, santral yangında harabeye döndü!

MERT ÖZ

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11 gündür süren yangınlarda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin günden günde yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu. Yangınların başladığı 28 Temmuz'dan 15 gün önce bir gazeteye konuşan Pakdemirli, ormanları İHA'larla izlediklerini belirterek “Şimdi orman yangınlarıyla ilgili çok haber olmuyor. Neden? Çünkü yangınlara büyümeden müdahale ediyoruz. Şu anda çakmak yaksalar yakalıyoruz. Dumanın çıkmasını gözlüyoruz” dedi. Pakdemirli 30 Temmuz'da “Aktif olan tüm yangınlarda iyiye doğru gidiş var. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var” açıklamasını yaptı. Bu açıklamadan iki gün sonra Hisarönü Mahallesi tahliye edildi.

İKİ SANTRALDAN BİRİ YANDI

Milas'taki yangında alevler Kemerköy Santralı'nı sarınca bölge boşaltıldı. Yeniköy Santralı rüzgarın yön değiştirmesi sonucu kurtuldu. Pakdemirli 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada “Termik santralin içindeyim, çok yoğun bir tempo içinde çalışıyoruz. Şu an için bir tehlike mevcut değil. Ben santralin içindeyim. Arkadaşlar çalışıyorlar. Yangının buraya gelmesi gibi bir durum şu aşamada yok. Kontrol altına alınmaya çalışılıyor” dedi. Bu açıklamaının ardından yangın termik santrale ulaştı. 4 Ağustos'u 5 Ağustos'a bağlayan gece boyunca yangın devam etti.

‘Uyuyor' dedi ama her yer yanıyordu!

Bakan Pakdemirli 7 Ağustos'ta “Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor. Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik” dedi. Aynı gün Orman Bakanlığı Muğla'da 5 yerde yangının devam ettiğini duyurdu. Muğla'nın Köyceğiz, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden yangınların yanı sıra Milas'ın iki noktasında da yangınların sürdüğü ifade edildi.

Bakanın beğenmediği uçakları AB gönderdi!

Türkiye'nin yaz sezonuna günlüğü 1,3 milyon TL'den 153 günlüğüne kiraladığı 3 Beriyev-200 tipi yangın söndürme uçağıyla girdiği ortaya çıktı. Manavgat yangınından sonra diğer ülkelerin gönderdiği uçaklarla birlikte sayı 16'ya yükseldi. Türk Hava Kurumu'nun Canadair tipindeki amfibik uçaklarının neden kullanılmadığına ilişkin Pakdemirli “Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Bizim yaptığımız iş ciddi bir iş. Çocuk oyuncağı değil. Bize sahada her ekipmanın en iyisi gerekir. Hava kurumunun uçakları yerine çok daha iyi ve modernlerini koyduk” dedi. Pakdemirli'nin bu açıklamalarının ardından Hırvatistan'dan 1, İspanya ise 2 Canadair uçağı gönderildi.