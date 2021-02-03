Yapılaşma iddiası 6 partiyi bir araya getirdi

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca, Demokrat Parti İl Başkanı Çağrı Kaplan, Gelecek Partisi İl Başkanı Alpaslan Yıldız, DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz'ün ortak imzasıyla yayınlanan ortak bildiride, bin 400 dönümlük havaalanı arazisiyle ilgili kamuoyuna sızan yapılaşma iddialarına tepki gösterildi.

“HAVAALANI ARAZİSİ, BURSA HALKININ ORTAK MALIDIR”

CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, İYİ Parti Grup Başkanı Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilçe başkanları, partilerin belediye meclis üyelerininde hazır bulunduğu ortamda, platformun açıklamasında şöyle denildi;

*Bursa'nın korunması gereken en önemli değerlerinden biri olan Yunuseli Havaalanı için yaşanan son gelişmeler, şehrimizin yarınları için hepimizi endişelendirmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Alinur Aktaş'ın, geçtiğimiz günlerde, bin 400 dönümlük alanın 750 dönümünü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrettiğini açıklamış olması, yapılaşma ve trafik başta olmak üzere yoğunluk artışına zaten yeterince kurban edilen Bursa'nın geleceği için haklı kuşkuların artmasına yol açmıştır.

*Bilinmesini isteriz ki; Yunuseli Havaalanı'nın arazisi, Bursa halkının maddi manevi katkılarıyla edinilmiştir ve bu yönüyle gerçek sahibi de tüm Bursalılardır. Dolayısıyla bu arazi üzerinde, Bursalıların görüşleri alınmadan, vatandaşa sorup danışmadan tasarrufta bulunulması doğru değildir.

*Aynı şekilde; Kamuya ait devasa bir alanın, milletin sesi ve temsilcisi olan siyasi partilerin, akademik odaların, meslek kuruluşlarının, STK'ların, hemşehri derneklerinin ve kanaat önderlerinin görüşlerinin alınmadan ne olacağı henüz açıklanmayan bir proje için tahsis edilmesi de aynı ölçüde yanlıştır.

*Hele hele Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kullanımına bırakılan 750 dönümde, yoğun yapılaşma projesinin gerçekleştirileceği iddiası son derece vahimdir. Bursa'nın akciğeri konumunda nadir bölgelerinden biri olan Yunuseli Havaalanı arazisi, zaten plansız programsız yoğunluktan ötürü boğulmakta olan bu şehrin nefes alan değeri olarak korunmalı; tamamı yeşil alan olarak Bursa halkının ortak kullanımına açılmalıdır.”

“BU ŞEHRİ YÖNETENLERİ, TESTİ KIRILMADAN UYARIYORUZ”

Açıklamanın devamında ise; “Biz aşağıda imzası bulunan siyasi partiler olarak oluşturduğumuz geniş katılımlı ‘Yunuseli Platformu' nezdinde; hükümet yetkililerini ve bu şehrin yönetenlerini, testi kırılmadan uyarmayı görev addediyoruz. Yanlışta ısrar edilmesi halinde, yasal haklarımız doğrultusunda her türlü tepkisel etkinlikleri de içeren bir dizi protesto faaliyetini yürütmeyi de toplumsal sorumluluğumuz gereği gerçekleştirmeye kararlıyız. Bursa'nın yarınları açısından, gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı da düşünerek, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı özellikle vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“YUNUSELİ’NDEN BURSALILAR YARARLANAMIYOR”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Havaalanı hakkında yaptığı bir açıklamasında şunları söylemişti;

“Kimse bizden yeni Doğanbeyler yapmamızı, 20-25 katlı projeler inşa etmemizi beklemesin. Zaten Cumhurbaşkanımız da yatay mimariden yana. Geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile görüştüm. Görüştüğümüz konular arasında Yunuseli de vardı. Öncelikle, o bölgeye Bursalıları üzecek hiçbir şey yapmayacağımızı söyleyebilirim. Yunuseli arazisinden şu an Bursalılar yararlanamıyorlar. Biz oranın bahçeleriyle, yeşil alanlarıyla Bursa'ya kazandırılmasını istiyoruz. O bölgenin etrafındaki yapılaşmaları da dikkate alarak bir planlama yapacağız.”

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ONAY VERMEMİŞTİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 7 maddelik ‘Bursa'ya müjde’ paketinde yer alan bin 400 dönümlük Yunuseli Havaalanı arazisinin yüzde 60’ı Millet Bahçesi, yüzde 40’ı da imara açılarak konut yapılmasına yönelik projeye Jandarma Genel Komutanlığı onay vermemişti.