YAŞ bitti, yeni komuta kademesi belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. İki saat süren toplantı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen YAŞ toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan kararları duyurdu.

2021 yılı Yüksek Askeri Şura olağan toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general-amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile karara bağlandı.

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere; 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilirken 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.

ÜMİT DÜNDAR EMEKLİ EDİLDİ

Kararlara göre, 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

GÖREV SÜRELERİ UZADI

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilirken halen 240 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 yükseltileceği belirten Kalın şöyle devam etti: “30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Rafet Dalkıran Korgeneralliğe terfi ettiriliştir.”

Kalın, “Kara kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Orhan Gürdal ise Tümgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, devletimize, silahlı kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. 5. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

MUSA ARSEVER KİMDİR?

2003’te tuğgeneral, 2007’de tümgeneral, 2012’de korgeneral oldu. 2016’da 2. Kolordu Komutanı’yken, FETÖ’nün darbe girişimi sonrası toplanan ilk Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi ettirilip, 1. Ordu Komutanlığı’na atandı.